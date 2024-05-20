KalDer’in 21. Kalite ve Başarı Sempozyumu’ndayım. Aklım hâlâ birinci oturumda, yani hayranı olduğum Ahmet Arslan hocada kalmıştı. Ancak ikinci oturum başlar başlamaz, doğa aktivisti Güven İslamoğlu’nun sunumu beni kendime getirdi, sarstı. Zaten öyle de olmalı. Ve dahi öyle olduğu için bu insanlar teveccüh görüyorlar.

İslamoğlu, “Ben çevreci değilim, doğa severim” dedi. Sonra bunu açıkladı.

“Bir pet şişeyi geri dönüşüme attığımızda kendimizi mutlu hissediyoruz. Biz çevreciyiz diyoruz. Oysa bu hiçbir şey değil. Yediğimizden, içtiğimizden giydiğimize kadar bilinçli olmak zorundayız. Bir kahve alışkanlığımız bile binlerce hektar ormana mal oluyor. Nasılsa ucuz diye ihtiyacımız olmayan giysiler alıyoruz, bunların üretiminin ne kadar çok su tükettiğini hiç hesaba katmıyoruz” dedi. Evet, fütursuzca yaşadığımız doğru. Ama bunun önüne nasıl geçilecek hiç belli değil. Birçok ülke önlemler alırken, biz bu işin neresindeyiz acaba?

Son oturumda ise hemşerimiz Halil Ergün çıktı sahneye. O kadar çok ödül almış duayen sanatçımız, öyle duygusaldı ki uzun bir süre konuşamadı, gözyaşlarına engel olamadı. Çünkü onu o yapan şehirde yaşam boyu kalite ödülüne layık görülmüştü. Kendi de dile getirdi ki, aldığı ödüllerin en değerlisiydi bu.

Tüm sanat hayatını aynı duygusal üslupla anlattı. Salondan çıt çıkmadı. Bir de günün sürprizi vardı hepimiz için. Organizasyonun mimarı, başından sonuna dek yöneten ve sunan KalDer Bursa’nın kadim genel sekreteri Aykan Kurkur’un babası Osman Kurkur’un, Halil Ergün’ün İznik’ten çocukluk arkadaşı olduğunu öğrenmemizdi bu sürpriz.

Halil Ergün, bir ev sohbeti havasında “Maden” filminin perde arkasına kadar, meraklısının bile bilmediği özel anılar paylaştı bizlerle. Ben de dahil tüm konuklar, tüm kalite gönüllüleri çok şanslıydı 9 Mayıs 2024’te.

19.30’dan sonra yemekli ödül törenine geçildi. Yine Aykan Kurkur’un sunumu ve yönetimiyle sürdü program. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çiçeği burnunda başkanı Mustafa Bozbey de, neredeyse gün boyu sempozyumdaydı. Açılış konuşmalarından birini de o yapmıştı. Yemeğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de katıldı. Hepimiz aynı masadaydık, sohbet ettik. Programa renk katan Eda ve Metin Özülkü çiftini keyifle izledik.

Aykan Kurkur, ekibini onurlandırıp sahneye çağırdı. Ve sempozyumun temasını KalDer Sempozyum Yöneticisi Arzu Özel’in teklif ettiğini ve şiddetle kabul gördüğünü söyledi.

İşte kurum kültürü böyle bir şey dedim kendi kendime. İnsanlar tecrübe edindikçe almaktan çok, verme evresine geçiyorlar. Gelişmenin önünde durulmuyor.

Arzu Özel’i yıllardır tanırım. Onunla gurur duydum. Başta Genel Sekreter Aykan Bey, yeni dönem başkanlığını ele alan Serkan Ürkmez ve yönetim kurulunu da ayrı ayrı tekrar kutlamalıyım. Fikre değer vermek, fikir sormak başarı getiriyor.

Teşekkürler “Sular Çekildiğinde” dediğin için Arzu Özel…

Aylardır bugüne hazırlanan, gün boyu bir kez bile oturmayan dişlinin diğer çarklarından da söz etmek istiyorum. Yine bir KalDer yöneticisi olan güleç yüzlü Ebru Yalçın Gürük’e, naif Semih Şenyuva’ya da Bursa’mız ve sempozyum adına çok teşekkür ediyorum. Gün boyu arı gibiydiler.

Bir sempozyum daha geldi geçti. Ama gerçekten güzel geçti.

Anlamlıydı, değer kattı ve beni mest etti. Şimdiden gelecek yılı merak ediyorum.

Sevgiyle kalın değerli kalite dostları.