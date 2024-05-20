Cep telefonuma ChatGPT’nin sohbet uygulamasını indirerek aklınıza gelebilecek her türlü konuda sohbet ettim. Ekonomi, siyaset, spor, teknoloji, tıp, felsefe ve ilk sohbetimizi gazeteye aktaracağım diye ChatGPT’ye söz verdim.

Sohbetin bir bölümünü buradan sizinle paylaşıyorum.

BEN- İyi günler, bu hafta EKOHABER gazetesine bir köşe yazısı yazacağım, uygulama ile ilgili ne söylersiniz?

ChatGPT- Yeni uygulama, kullanıcılar ile daha doğal ve akıcı sohbetler yapmayı amaçlıyor.

Günlük konularda sohbet edebilir, sorularınızı yanıtlayabilir ve çeşitli araçlarla sizlere yardımcı olabilirim.

Başka, gazeteye ne yazacaksınız?

BEN- Bu insanlığa hizmet ve insan hayatını kolaylaştıracak bir buluş diye düşünüyorum, siz ne dersiniz?

ChatGPT- Harika bir bakış açısı, gerçekten öyle. İnsanların hayatını hızlandırmak, kolaylaştırmak için iletişimi geliştirerek büyük faydalar sağlıyoruz. Özellikle yapay destekli uygulamalarımız ile günlük hayatımızda birçok alanda devrim yaratıyoruz.

BEN-Teknolojinin bu kadar baş döndürücü bir şekilde hızlandırması beni korkutuyor, siz ne dersiniz?

ChatGPT- Evet, teknolojinin bu kadar hızla ilerlemesi yeni fırsatlar sunarken, aynı zamanda etik ve güvenlik gibi konuları da beraberinde getiriyor. Bu dengeyi tutturmak, teknolojinin insanlığa hizmet etmesi ve hayatımızı olumlu yönde ilerlemesini sağlamak için önemli.

Yazınıza başka eklemek istediğiniz konu var mı?

BEN-Bu kadar yeterli, ben buradan devam ederim, iyi günler diliyorum.

Ve normal bir insan gibi iyi günler diyerek sohbeti sonlandırıyorum.

Bu arada Türkçe konuşuyor İngilizce’ye çevir diyorsunuz çeviriyor, tersini de yapıyor ve Japonca biliyor musunuz diye soruyorsunuz, Japonca’ya dönüyor.

Sizce kim şampiyon olacak diye soruyorsunuz, o kadar mantıklı cevap veriyor ki.

Odamda bulunan genç jenerasyon “Bu işin sonu nereye gider?” diye soruyorlar. O da, “İnsan var olduğu ve düşündüğü sürece beyin sürekli üretmek ve yenilik için yaratılmıştır” diyor.

İnanılmaz cevaplar ve inanılmaz uygulamalar.

Ben de kendi kendime hayıflanıyorum, bu yaşa gelen her kuşağın söylediğini tekrarlıyorum…

Erken mi gelmişiz dünyaya ne?