28.07.2008 Hatay İskenderun doğumlu.

Yollarımız Türkiye, 2023 yılının 6 Şubat'ında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sebebiyle kesişti.

Depremde sadece Hatay’da 24 bine yakın insanımızı kaybettik. Neredeyse sağlam bina kalmadı, çok sayıda mahallemiz yok oldu. Ne yazık ki düşünülen, hasarın bu sayıların çok daha üzerinde olduğu.

Güneş, annesi ve iki kız kardeşi ile depremden sağ kurtuldu. Ama akrabalarını, komşularını, okul arkadaşları ve öğretmenlerini, evini kaybetti. Tüm kitapları, giysi ve ayakkabıları, aslında her şeyi enkaz altındaydı.

Göçle gelenlerden sıra geldikten ve anneciğinin haykırışlarından sonra bir konteyner da ısındı.

Yaşadığı konteyner kentte bir kütüphane kurdu.

Okumak istiyordu.

Gönüllü bir dostum sayesinde tanıştık.

Daha önce başka bir şehre gitmemişti.

Uzun uzun düşündük ve birlikte bir yaşam kurmaya karar verdik.

Depremzedelere olduğu söylenen hiçbir desteği alamadan yanıma taşındılar.

Bir yıldır Bursa’ da birlikte yaşıyoruz.

Üç kızım ve bir kardeşim daha oldu.

Mudanya’ da bir lisede 10. Sınıfta.

Uluslararası bir sınava girdi ve Bursa ile ilçelerinde seçilecek dört öğrenci içinde sınavda birinci oldu. Dikkatinizi çekmek isterim ki bu sınavlar İngilizce dilindeydi. Kendi kendine öğrenmişti.

Şimdi Portekiz’ de bir lisede değişim öğrencisi.

Birkaç haftalık bir program ama büyük bir deneyim.

"Bir kıvılcım olarak gitti, şüphem yok ki alev olarak dönecek”