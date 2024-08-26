Alkol almak isteyen alır, bu konuda tavsiye verecek son kişilerden biriyim desem yerindedir.

Fakat alkollü araç kullanılmaz. Alkol gözde kararmaya neden olmakta, dikkat, düşünme ve karar gücünü bozmaktadır. Alkol miktarı arttıkça kandaki oksijen azalmakta ve beyin ihtiyacı olan oksijeni temin edemediği için işlevlerini yavaş yavaş kaybetmeye başlamaktadır. Hız tahminleri ve hız karşılaştırmaları azalmakta ve hatta hızın korku veren etkisinden uzak kalarak hızı çekici bulma tutkusu başlamakta, mesafe tahmini sıfıra inmektedir.

Kandaki Alkol İçeriği (BAC) seviyeleri, kanınızdaki alkol yoğunluğunu yüzdelik olarak ifade eder. Örneğin, yüzde 0,10'luk bir BAC seviyesi, kişinin kanında bulunan her 1000 damla kanda 1 damla alkol bulunduğu anlamına gelir. Alkolün dolaşım sisteminden temizlenme hızı saatte yaklaşık 0,015 g/100 ml olsa da bir kan testinde 12 saate kadar hala alkol görülebilir.

Özel otomobil kullananlar için alkol sınırı: 0,50 promil

0,50 promil Özel otomobil dışında kalan araçları kullananlar için alkol sınırı: 0,20 promil

İlk olarak fiili suç oluşturmasa bile yasal sınırın (0,5 Promil) üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen kişiye 6.439 TL idari para cezası verilir ve sürücü belgesine 6 ay el konulur.

İkinci defa alkollü yakalanırsa; 8.075 TL idari para cezası verilir ve sürücü belgesi 2 yıl süreyle geri alınır.

Üç ve daha fazlasında alkollü yakalanırsa ; 12.977 TL idari para cezası verilir ve sürücü belgesi her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır.

Eğer sürücü stajyer ise yani sürücü belgesini almasından itibaren ilk 2 yılın içindeyse promil oranına göre ceza ikiye ayrılıyor. 0.2 promilin altında alkol oranı çıkarsa para cezası ve 20 ceza puanı alır. İhlalin yapıldığı tarihte ceza puanı 75 ve üzerine çıkıyorsa sürücü belgesi 2 yıl süreyle geri alınır. Ancak alkol oranı 0.2 promilin üzerinde ise sürücü belgesine süresiz olarak el konulur.

Kolluk görevlilerinin alkol miktarını tespit etmek amacıyla teknik cihaz kullanmasını kabul etmeyen sürücülere 18.452 TL idari para cezası verilir ve 2 yıl süreyle sürücü belgesi geri alınır.

Sürücü belgesi üç ve üçten fazla geri alınan kişiler ise psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar.

Yapılan tespit sonucunda, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu’ nun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri gereğince üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sonuç olarak alkollü araç kullanırsanız ölebilir, öldürebilir, hapse girebilirsiniz.