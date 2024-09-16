Çalınan bilgiler arasında TC kimlik numarası, 82 milyon kişinin ikamet adresi, 134 milyon kişinin GSM numarası yer alıyor. Dosyalarda kimlikte yer alan aile sıra numarası, birey sıra numarası, doğum tarihi, doğum yeri, nüfusa kayıtlı oldukları il ilçe köy, medeni durum gibi bilgiler de bulunuyor.

Bu bilgiler kişisel veri. Bunun dışında telefon numarası, fotoğrafı, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, öğrenim durumu, mesleği, kullandığı araca ait plaka ve motor numarası bilgileri, ikamet bilgisi, telefon rehberi, sosyal paylaşım sitelerinde bulunan profil bilgileri, adli sicil kaydı, eğitim durumu, mesleği, banka hesap bilgileri, elektronik posta adresi, kan grubu, medeni hali, parmak izi, DNA’sı, saç, tükürük, tırnak gibi biyolojik örnekleri, cinsel ve ahlaki eğilimi, etnik kökeni, siyasi, felsefi ve dini görüşü, sendikal bağlantılar, reçete bilgileri, hasta dosyası, muayene bilgileri, kullandığı bilgisayarın IP adresi, kredi kartı bilgileri vb. bilgilerde kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Bilginin gizli, herkesçe bilinen, kolayca ulaşılması mümkün veya aleni olup olmamasının kişisel veri olması yönünden bir önemi yoktur.

Kişisel verileri ele geçirme, başkasına verme veya yayma suçunun cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıdır. (CMK m.236/5-6 uyarınca kayda alınan beyan ve görüntüler olması durumunda verilecek cezanın bir kat artırılacağı hüküm altına alınmıştır.)

Kişisel Verileri Ele Geçirme, Başkasına Verme veya Yayma suçundan dolayı verilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir, ertelenebilir, Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.

Maalesef kamu kurumları için Kanunda bunun için disiplin cezası var, bu da kurumların inisiyatifinde yürütüldüğü için işten çıkarma ya da memuriyete son verme gibi cezalar verildiğini ben görmedim.

Herkese açık bir Facebook grubunda yayınlanan fotoğraf, özel hayata ilişkin görüntüler değil, kişisel veri olarak nitelendirilir. YARGITAY 12.CD, 14.9.2022 T., 2020/11958 E. ve 2022/5680 K.

Kişinin fotoğraflarının, özel hayata ilişkin olmasa da onun isim ve soy ismi kullanılarak başka bir sosyal medya profilinde yayınlanması kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme suçudur. YARGITAY 12. CD., 03.03.2014 T. ve 2013/15501 E.,2014/5122 K.

Birine ait telefon numarasının, onun rızası olmaksızın başkasına verilmesi TCK 136 kapsamında suçtur. YARGITAY 12. CD., 07.07.2014 T. ve 2014/607 E., 2014/16665 K.

Kişisel Verileri Ele Geçirilen veya Yayılan Kişi Ne Yapmalı?

Öncelikle verilerimizi korumalıyız. Üçüncü taraf uygulamalara erişim vermek en büyük güvenlik açığı, vermemeliyiz. Kişisel cihazlar ve sosyal medya platformlarını kullanma biçimi de veri güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Güçlü şifreler önemli.

Kişisel Verileri Ele Geçirme, Başkasına Verme veya Yayma suçu, takibi şikâyete bağlı olmayan bir suçtur. O halde TCK 136 şikâyet süresi nedir sorusunun cevabı; TCK 136 suçu açısından herhangi bir şikâyet süresi yoktur. Ancak, suçun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.

Yapılacak başvuru ve şikayetler için elbette ki avukat desteği almalısınız.