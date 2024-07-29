Son günlerde hava yolu ile seyahat eden yolcuların yaşadığı sorunlara sıklıkla şahitlik ediyoruz. İlgili Yönetmeliğin kapsamına tazminat hakkı, geri ödeme ve güzergâh değişikliği hakkı, belirli hizmetlerden faydalanma hakkı, üst veya alt hizmet sınıfına yerleştirme halleri mevcut. Bu yazıda en sıklıkla karşılaşılan bir konuyu paylaşacağım.

Havayolu şirketi gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Ancak bu tedbirlere rağmen olağanüstü haller nedeniyle uçuş iptal olabilir. Bu durumda havayolu işletmesi tazminatla yükümlü olmaz. Ancak geri ödeme veya güzergâh değişikliği hakkı ve servis etmesi gereken hizmet hakkını temin etmek hususunda sorumluluğu devam eder.

Uçuşunuz tehir edildiyse (rötar), direkt uçuşlarda yönetmelikle tespit edilen süreler dahilinde uçağın rötar yapması sebebiyle (1500 km ve daha kısa ve iç hatlardaki uçuşlar için 2 saat veya daha fazla, 1500 ile 3500 km arası uçuşlar için 3 saat veya daha fazla, 3500 km’den daha uzun uçuşlar için 4 saat veya daha fazla gecikmiş olması gerekir) yolcunun varma zamanı gecikmişse ya da bağlantılı uçuşlardan birinin rötar yapması sonucu devam seferi kaçırılmışsa, yolcunun mağduriyeti havayolu şirketi tarafından giderilir.

Bu gecikmeden dolayı havayolu şirketi, yolculara ikram (bekleme süresine uygun olarak sıcak ve soğuk içecekler, günün saatine göre yemek ve yine