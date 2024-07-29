Gelişmeler çok hızlı ilerliyor. Yapay zekanın daha ekin kullanılmasıyla hayatımız tümden değişecek. Artık eski alışkanlıklar ve kabullerin çalışmayacağı bir düzendeyiz. Sadece üretmenin değil, farklı bakış açısı, anlayışla üretmenin gerektiği bir döneme girmiş durumdayız.

Bu da düşüncede özgür olmayı şart koşmaktadır.

Verim mi artırmak istiyorsunuz, bir şeyleri artık farklı yapmak durumundasınız. Refahtan pay mı almak istiyorsunuz, yeni bir şeyleri alışık olmadığınız şekilde uygulamak mecburiyetindesiniz.

Ülkemizin merkeziyetçi idare sistemi bazı yeni fikirlerin hayat bulması noktasında engel yaşatabilir, ancak yeni uygulamalar için artık bir şeyler yapılmalıdır.

Türkiye’ de yeni fikirlerin uygulama şansının, denemesinin yapılabileceği şehirlere ihtiyacı vardır.

Mesela ulaşımda yeni anlayışların denenebileceği en uygun yer Bursa’ dır. Otonom araç testleri otomotivin başkentinde yapılabilir. Bu sayede önemli bir teknolojide kentsel tecrübe elde edebiliriz. Böylesi bir adımda Bursa her açıdan kazanç sağlayacaktır.

Paylaşım ekonomisinin en önemli yansımalarından biri mobilite alanında kendisini göstermektedir. Bilişim imkanlarıyla daha ekonomik, konforlu ve güvenli yolculuk yapabilmek artık mümkündür. Bilinen bu uygulamalara bazı zorluklar çıkarılsa da artık bu gerçeğin karşısında bir gücün durabilmesi söz konusu değildir. Bursa ulaşımda hemşerilerinin potansiyelini kullanarak ülkede bazı tabuların yıkılmasını sağlayabilir.

Dünya bir yöne gidiyor, biz de gideceğiz. Dereye düşen bir tahta parçası, suyun hareketiyle nasıl ilerliyorsa, bizlerde doğal süreçlerin etkisiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu gerçeklere karşı koymak sadece bize zaman kaybettirir ve enerjimizin boş harcanmasına neden olur.

Açık fikirli, olmak ve yeniliklere açık olmak günümüzde başarının anahtarıdır.

Bursa sözü edilen uygulamaların denenebileceği pilot bir şehir olmalıdır.

Türkiye’nin yenilikçi, teknoloji dostu şehri Bursa olmalıdır.

Bursa yapabilir.