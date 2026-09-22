Ekonomi tarihi pek çok dolandırıcılık hikâyesine tanıklık etti. Ancak hiçbiri, Wall Street'in göbeğinde, finans dünyasının en saygın isimlerinden biri tarafından onlarca yıl sürdürülen Bernard “Bernie” Madoff skandalı kadar büyük yankı uyandırmadı.

Eski bir Nasdaq yönetim kurulu başkanı olan Madoff, güven ve saygınlık üzerine kurduğu finansal imparatorluğunun arkasında tarihin en büyük Ponzi şemalarından birini gizlemeyi başardı.

Madoff'un kurduğu Bernard L. Madoff Investment Securities, yatırımcılara piyasa koşullarından bağımsız olarak istikrarlı ve düzenli getiriler sağlıyormuş izlenimi veriyordu. Piyasalar sert biçimde düşerken bile Madoff'un yatırım hesaplarının değer kazanmaya devam etmesi, onun olağanüstü bir yatırım yeteneğine sahip olduğu algısını güçlendirdi.

Öyle ki New York'un finans ve sosyete çevrelerinde Madoff'a para emanet etmek, adeta bir ayrıcalık göstergesi hâline gelmişti. Yatırımcılar yalnızca yüksek getiriye değil, Madoff'un yarattığı güven duygusuna da yatırım yapıyordu.

Madoff, sisteminin başarısını “split-strike conversion” adı verilen karmaşık bir opsiyon stratejisiyle açıklıyordu. Ancak gerçekte yatırımcılara bildirilen işlemler ve getiriler, anlatıldığı biçimde gerçekleşmiyordu. Sisteme yeni giren yatırımcıların paraları, daha önce sisteme giren yatırımcıların para çekme taleplerini karşılamak için kullanılıyordu.

Ponzi şemasının temel mantığı basitti: Sisteme giren yeni para, sistemden çıkan paradan fazla olduğu sürece yapı ayakta kalabilirdi. Sorun, yatırımcıların aynı anda paralarını geri istemesiyle ortaya çıkacaktı.

2008 küresel finans krizi tam da bunu yaptı.

Piyasaların çökmesiyle yatırımcıların nakit ihtiyacı arttı. Madoff'un sistemi de aynı anda yoğun para çekme talepleriyle karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 7 milyar dolarlık ödeme talebiyle karşılaşılması, artık yeni yatırımcı paralarıyla sürdürülen yapının devam ettirilmesini imkânsız hâle getirdi.

Yıllardır kusursuz işleyen bir yatırım fonu görüntüsünün arkasındaki gerçek böylece ortaya çıktı.

Madoff, 11 Aralık 2008'de tutuklandı. 2009 yılında mahkeme tarafından 150 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak Madoff olayı yalnızca finansal bir dolandırıcılık değildi. Geride milyarlarca dolarlık kaybın yanı sıra derin insani trajediler ve aile dramları da bıraktı.

Yatırımcıların zararlarının bir bölümünün telafi edilebilmesi için tasfiye sürecinde önemli bir mekanizma uygulandı. Sisteme daha önce girip, yatırdığından daha fazla para çekmiş bazı yatırımcılardan bu “kazançların” geri ödenmesi talep edildi. Böylece sistemde kalan yatırımcıların zararlarının karşılanmasına kaynak oluşturulmaya çalışıldı.

Madoff skandalı aynı zamanda Amerikan Sermaye Piyasası ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) denetim mekanizmalarını da ağır biçimde tartışmaya açtı. Madoff hakkında yıllar boyunca çeşitli ihbar ve uyarılar yapılmış olmasına rağmen sistemin uzun süre ortaya çıkarılamamış olması, finansal denetimin etkinliği konusunda ciddi soru işaretleri yarattı.

Madoff'un kurduğu sistem bize finans dünyasının en temel gerçeklerinden birini hatırlatıyor:

Bir yatırımın gerçek olup olmadığını yalnızca kazandırdığı para göstermez.

Hatta bazen tam tersine, fazla düzenli, fazla istikrarlı ve piyasalardan bağımsız görünen getiriler, sorgulanması gereken ilk işaret olabilir.

Madoff'un hikâyesini bu kadar çarpıcı yapan da yalnızca kaybolan milyarlar değildir. Asıl çarpıcı olan, insanların paralarını bir sisteme değil, o sistemin yarattığı güvene teslim etmiş olmalarıdır.

Bugün “Madoff” adı, finans tarihinde yalnızca tarihin en büyük Ponzi şemalarından birinin değil; aşırı güvenin, denetim zaaflarının ve gerçekte var olmayan getirilerin nasıl devasa bir servet yanılsaması yaratabileceğinin sembolü olarak yaşamaya devam ediyor.