Bakır fiyatları, doların güçlenmesi ve Londra Metal Borsası stoklarındaki artışın piyasadaki sıkılığı hafifletmesiyle yüzde 1,4 düştü.

Londra Metal Borsasında (LME) bakırın ton fiyatı 14 bin 35 dolara gerileyerek üç haftanın en düşük seviyesini gördü.

LME stokları 9 bin 600 ton arttı

LME'de izlenen bakır stoklarının 9 bin 600 ton artması, piyasadaki arz sıkışıklığının hafiflemesini sağladı.

COMEX bakır stokları ise 58 gün süren artış serisini sonlandırarak sınırlı düşüşle 696 bin 268 tona geriledi.

Doların değer kazanması endüstriyel metaller üzerinde baskı oluştururken ABD'nin gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlik de yatırımcıların temkinli kalmasına yol açtı.

Endüstriyel metallerde satış yayıldı

Alüminyumun ton fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 3 bin 244 dolara gerilerken çinko yüzde 1,2 kayıpla 3 bin 833 dolara indi.

Kurşun yüzde 1,1 düşerek ton başına 1.871,50 dolarla 3 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Nikel yüzde 0,7 kayıpla 16 bin 350 dolara gerileyerek iki ayın en düşük seviyesine indi.

Kalay fiyatları ise yüzde 1,8 düşüşle 52 bin 410 dolara geriledi ve 17 Temmuz'dan bu yana en düşük düzeyini kaydetti.

Petrol ve enflasyon kaygıları baskı oluşturdu

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve artan enflasyon endişeleri, piyasalardaki genel risk iştahını zayıflatarak metal fiyatlarındaki düşüşü destekledi.