Bakır 14.860 $/ton seviyesine çıkışın ana nedeni tek başına talep artışı değil; fiziksel bakırın sıkışması + arz endişesi + spekülatif alımlar aynı anda çalışıyor. Son haftalarda LME bakır 14.000 $’ın üzerine çıktı ve yeni zirvelere doğru hızlandı.

Özellikle şu gelişmeler fiyatı yukarı itiyor:

* Kongo etkisi: Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin bakır ve kobalt konsantresi ihracatını yasaklama kararı piyasayı ürküttü. Kongo küresel bakır arzında çok önemli; haber sonrası zaten sıkışık olan konsantre piyasasında alımlar hızlandı.

* LME’de kullanılabilir stok hızla azalıyor. Temmuz sonunda LME stoklarının büyük kısmı teslimata ayrılmış durumdaydı; “cancelled warrant” oranı yaklaşık yüzde 59’a çıkmıştı. Yani depoda bakır görünse bile önemli kısmı piyasaya serbestçe sunulmuyor.

* Çin yeniden güçlü alıcı. Çin’in rafine bakır ithalatı dokuz ayın zirvesine çıktı; Şanghay stokları mart ortasından beri yüzde 80’in üzerinde geriledi. Yangshan primi de ciddi yükseldi.

* ABD’ye bakır çekiliyor. Olası ABD rafine bakır tarifeleri nedeniyle metal Avrupa/Asya’dan ABD’ye taşındı. Bu durum toplam dünya stokundan çok, ABD dışındaki kullanılabilir stokları sıkıştırıyor.

* Üstüne AI veri merkezleri, elektrik şebekeleri ve elektrifikasyon talebi uzun vadeli hikâyeyi destekliyor.

Benim burada özellikle dikkatimi çeken nokta şu: 14.860 $ seviyesinin tamamını gerçek sanayi talebiyle açıklamak zor. Fiziksel sıkışıklık gerçek ama bunun üzerine fon/spekülatif para da binmiş durumda. Nitekim bazı analizlerde son yıllardaki bakır fiyat hareketlerinde pozisyonlanmanın çok güçlü rol oynadığı belirtiliyor.