Alüminyum fiyatları, haziran ayında yüzde 15'ten fazla gerileyerek 2008'den bu yana en büyük aylık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor.

Bugün ise fiyat yüzde 0,13 artışla 3.092 dolar seviyesinde.

İran kaynaklı jeopolitik risklerle daha önce yükselen fiyatlar, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağı beklentileriyle kazançlarını hızla geri verdi.

Orta Doğu'dan yapılan sevkiyatların yeniden başlayabileceğine yönelik beklentiler, alüminyum fiyatlarında önceki üç ayda görülen yükselişin silinmesine yol açtı.

Fiyatlar üzerinde, ABD dolarının mayıs ortasından bu yana hızla değer kazanması da baskı oluşturdu.

Doların güçlenmesi, dolar cinsinden fiyatlanan metalleri diğer para birimlerini kullanan alıcılar açısından daha pahalı hale getirdi.

Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı veya para politikasını daha da sıkılaştırabileceği yönündeki piyasa beklentileri de talep görünümünü olumsuz etkileyerek alüminyumdaki düşüşü hızlandırdı.