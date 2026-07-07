Değerli Okurlar,

Yaşadığımız dönemde o kadar çok kaygı ve gerginlik üreten olaylarla karşılaşıyoruz ki! Öte yandan halkımız o kadar derin bir yoksulluk içerisine sürüklendi ki! Bütün bunlara rağmen yine o kadar çok zengin türedi ki! Uzlaşı ve etkin yönetim beklediklerimiz ise kayıkçı kavgaları ve menfaat peşinde koşmaya devam ediyorlar.

İşte bu ahval ve şerait için dahi mücadeleye devam edip yaşama azmimizi ve hayata desteğimizi sürdürmeliyiz. Bu itibarla diyorum ki;

Lütfen her gün birine, herhangi bir konuda, hiçbir şey talep etmeden yardımcı olsun! Hatta bunun için yola koyulun, gözlem yapın ve harekete geçin. Nasıl mı?

- Yük taşıyan birinin paketini taşıyın,

- Birinin bebek arabasının engel aşmasına destek olun,

- Dezavantajlı bireylere el verin,

- Yaşlı birisini karşıdan karşıya geçirin,

- Tanımadıklarınıza selam verin,

- Bir ortama girdiğinizde gülümseyin ve olumlu bakın,

- Bu amaçla derneklerde görev alın,

- Bu uğurda bazen para bazen emek harcayın,

- Hiçbir karşılık beklemeyin, yaptığınızı paylaşmayın,

- Çiçeği koklayın, kediyi okşayın ve besleyin,

- Uyarılarda ve önerilerde bulunun,

- Sizin cebinizden çıkmasa da sarfiyatı önleyin,

- Hastanız olmasa da polikliniklere gidin, muhtarlarla konuşup ihtiyaç sahiplerini bulun,

- Bütçenize ve imkanlarınıza göre büyük yardımlarda bulunun,

- İlaçlarını alın, tedavilerine katkıda bulunun,

- Temel eşyalarını alın, kıyafet alın, yakıt alın,

- Çocuk okutun,

- Sadaka vermeyin, zekâtınız olsun,

- Hep yapın…

İnsanların, yaşamın ve kendinizin sizin dokunuşunuza ihtiyacı var…

Haydi, güzelleştirelim hayatı!

Saygılarımla