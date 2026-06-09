Değerli Okurlar,

Bu yazıyı, gündemden uzak olacağım iki hafta önceden yazdığım için genel olsun istedim ve bu hafta güzel bulduğum sözleri sizlerle paylaşıyorum.

“Kötüler kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar” / Lev Tolstoy

“Ben herkesi insan yerine koyuyorum ama bazıları yerini yadırgıyor.” / Arthur C.Clarke

“Sadece kitap okumak yetmez insana. Bazen hayata meydan okumalı; kendine, hayata, dünyaya.” / Lev Tolstoy

“Dünya öyle bir noktaya gelecek ki, akıllı insanların aptalları gücendirmemek için konuşması yasaklanacak.” / Fyodor Dostoyevski

“İyilik benim kendime olan inancım. Yoksa bende biliyorum kimsenin buna değmeyeceğini.” / Jack London

“Kirli bir camdan bakıp herkesi ve her şeyi kirli sanıyorsunuz.” Franz Kafka

“Artık iyi olanların değil, iyi oynayanların dünyası burası” / Shakespeare

“Ne yani, bu kadar kötü bir dünyanın bir de cehennemi de mi var?” / Umberto Eco

“Bil ki; yaşadıklarınla değil, yaşattıklarınla anılırsın ve unutma; ne yaşattıysan elbet bir gün onu yaşarsın” / Lev Tolstoy

Bu sözler; dünya klasiklerinin yazarlarına aittir. Ne yaşadılar ne düşündüler, nasıl sentez yaptılar ki; SÖZLER ZAMANDAN BAĞIMSIZ HER DÖNEMDE HALA ANLAMLI…

Saygılarımla