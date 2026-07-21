1957 yılında kurulan TÜRKÇİMENTO (Türk Çimento Üreticileri Birliği) Türkiye çimento sektörünü temsil eden ve sektörün teknik, bilimsel ve kurumsal gelişimine öncülük eden çatı kuruluşudur. Benim de 2010–2015 yılları arasında Yönetim Kurulu'nda görev yapma ve Teknik Komite Başkanlığı'nı yürütme fırsatı bulduğum kuruluş, sektörün bugün ulaştığı yüksek üretim kalitesi ve uluslararası rekabet gücünde önemli pay sahibi olmuştur.



Kuruluş; üyelerine araştırma-geliştirme, analiz, kalite kontrol, enerji, çevre, yönetim sistemleri ve eğitim alanlarında destek sağlıyor ve kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde sektörel araştırmalar yürütüyor.



Aynı zamanda çimento ve betonun kalitesinin geliştirilmesi, yeni ürün ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması, sürdürülebilir üretim anlayışının benimsenmesi, alternatif hammadde kullanımı ve enerji verimliliği konularında öncü çalışmalar gerçekleştiriyor.



Örneğin, borlu çimento ve demir-çelik üretiminin yan ürünü olan cürufun çimento üretiminde kullanılmasına yönelik öncü çalışmalar yürütülmüştür. Borlu çimentodan beklenen teknik ve ekonomik sonuçlar elde edilememiş olsa da cüruflu çimento, hem sanayi yan ürünlerinin değerlendirilmesi hem de klinker kullanımının azaltılması açısından başarılı bir uygulama olmuş ve zamanla sektörde yaygınlaşmıştır.



TÜRKÇİMENTO, 2005 yılından bu yana Yapı Ürünleri Federasyonu (YÜF), 2009 yılından bu yana Avrupa Beton Kaplamaları Birliği (EUPAVE) ve 2014 yılından bu yana Global Çimento ve Beton Birliği'nin (GCCA) üyesidir. Ayrıca Avrupa, Arap, Çin ve Hindistan çimento birlikleriyle yürüttüğü iş birlikleri sayesinde Türk çimento sektörünü uluslararası platformlarda temsil etmekte, dünyadaki teknik gelişmelerin ve yeni uygulamaların ülkemize aktarılmasına katkı sağlamaktadır.



TürkÇimento Laboratuvarları, çimento ve benzeri malzemelerin deney ve araştırmaları amacıyla 1978 yılında kurulmuş, 1995 yılında Çimento ve Beton Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün oluşturulmasıyla bugünkü yapısına kavuşmuştur. Çimento ve beton üretici ve kullanıcılarına kalite kontrol, araştırma-geliştirme, analiz, test, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunarak sektörün teknik gelişimine katkıda bulunmaktadır.



Yönetimde bulunduğum dönemde bazı önemli test cihazlarının alınmasında benim de katkım olan Kalite Kontrol Bağımsız Deney Laboratuvarları, 2003 yılında TS EN ISO/IEC 17025, 2017 yılında ise TS EN ISO/IEC 17043 standartlarına göre TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Böylece Türkiye'de ve yurt dışında uluslararası geçerliliğe sahip deney ve analiz hizmetleri sunmakta, CE belgelendirme kuruluşlarına da teknik destek vermektedir.



TÜRKÇİMENTO, görünürlüğü sınırlı olsa da Türk çimento sektörünün gelişiminde belirleyici bir rol üstlenmeye devam etmektedir.



Sağlıkla kalın.