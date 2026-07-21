Bakır ve diğer sanayi metallerinin fiyatları, Orta Doğu'daki savaşın küresel talep ve ticaret görünümüne ilişkin endişeleri artırmasıyla düşüş kaydetti.

Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatlarda yaşanan aksamalar da piyasalardaki baskıyı güçlendirdi.

Londra Metal Borsasında 3 ay vadeli bakır yüzde 0,88 düşerek ton başına 13 bin 479,5 dolara geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsasında işlem gören bakır kontratı ise yüzde 0,63 azalışla ton başına 103 bin 650 yuandan işlem gördü.

Bakır fiyatları günlük düşüşe rağmen haftayı yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.

Çin'e ithal edilen bakır için ödenen Yangshan primi ton başına 95 dolara çıkarak Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Primdeki yükseliş, Çin piyasasında ithal bakıra yönelik talebin güçlü kaldığına işaret etti.

Diğer baz metallerde de ağırlıklı olarak düşüş görüldü.

LME'de nikel yüzde 1,88, Şanghay'da nikel yüzde 1,18 değer kaybetti.

Londra'da alüminyum yüzde 0,5 gerilerken, Şanghay'da yüzde 0,15 yükseldi.

LME çinko yüzde 1,09, Şanghay çinko yüzde 0,41 düştü.

Kurşun fiyatları Londra'da yüzde 0,05 azalırken, Şanghay'da yüzde 1,8 yükseldi.

Kalay ise LME'de yüzde 1,7, Şanghay'da yüzde 1,39 değer kaybetti.

Orta Doğu'daki çatışmaların uzaması, enerji maliyetlerini artırması ve Hürmüz Boğazı'ndaki taşımacılığı aksatması hâlinde bakırın kısa vadeli talep görünümü üzerindeki baskının sürebileceği değerlendiriliyor.