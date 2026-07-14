Alüminyum fiyatları, ABD-İran ateşkesine ilişkin endişelerle Londra Metal Borsası'nda yükseldi.

LME'de alüminyum yüzde 0,61 artışla ton başına 3.156,5 dolara çıktı.

Şanghay alüminyum vadeli kontratı da yüzde 0,72 yükselerek ton başına 23.085 yuana ulaştı.

Orta Doğu, küresel alüminyum ergitme kapasitesinin yüzde 9'unu oluşturuyor.

Alüminyum fiyatları Haziran ayında yüzde 16 düşerek 2008'den bu yana en büyük aylık kaybını kaydetmişti.

Piyasanın bu yıl açıkta kalmasının beklenmesi, fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Morgan Stanley, 2026 yılında alüminyum piyasasında 1,1 milyon tonluk bir arz açığı öngördü.

Bu tahmin, bankanın daha önceki 1,8 milyon tonluk beklentisinin altında kaldı.

Banka, 2027 yılı için ise 830 bin metrik tonluk bir arz fazlası öngördü.

Önceki tahmin, aynı yıl için 807 bin tonluk bir açığa işaret ediyordu.

Piyasa denge görünümündeki bu değişiklikte, Orta Doğu üretimindeki daha hızlı toparlanma, Endonezya arzındaki daha hızlı artış ve taahhüt edilen ek projeler etkili oldu.

Morgan Stanley, 2027 yılı ortalama alüminyum fiyat tahminini yüzde 12,6 düşürerek metrik ton başına 2.850 dolara, 2028 tahminini ise yüzde 11 azaltarak ton başına 2.800 dolara indirdi.

Alüminyum fiyatının 2026'nın ikinci yarısında ortalama 3.150 dolar olması bekleniyor.

Diğer baz metallerde karışık seyir izlendi.

LME'de bakır yüzde 0,16 gerilerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır fiyatı yüzde 0,09 düştü.

Yangshan bakır primi ton başına 80 dolara yükselerek 13 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

LME'de çinko yüzde 0,14 gerilerken, Şanghay'da yatay seyretti.

Kurşun LME'de yüzde 0,98, Şanghay'da yüzde 1,51 yükseldi.

Nikel LME'de yüzde 0,57, Şanghay'da yüzde 0,79 değer kaybetti.

Kalay LME'de yüzde 0,96 gerilerken, Şanghay'da yüzde 0,06 artış kaydetti.