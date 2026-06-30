Bakır fiyatları, güçlenen dolar ve makroekonomik görünümün emtia piyasaları üzerindeki baskısıyla haftalık bazda yüzde 3'ün üzerinde düşüşe yöneldi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakırın ton fiyatı yüzde 1 gerileyerek 13 bin 137 dolara indi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır fiyatı ise yüzde 0,1 artışla ton başına 101 bin 360 yuandan işlem gördü.

Bakırın hem Londra hem de Şanghay piyasalarında haftayı yüzde 3'ten fazla kayıpla tamamlamaya yöneldiği belirtildi.

ABD dolar endeksinin yüzde 0,09 yükselmesi, dolar üzerinden fiyatlanan emtialar üzerinde baskı oluşturdu.

ABD'de mayıs ayına ilişkin enflasyon göstergesinin son üç yılın en yüksek seviyesine çıkması da metal fiyatlarını olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Fiziki talebe ilişkin göstergelerden Yangshan bakır primi ise son üç haftanın en yüksek seviyesine yükseldi.

Stok tarafında Londra Metal Borsası'ndaki bakır stokları azalırken, CME'deki stokların arttığı bildirildi.

Diğer baz metallerde de satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Londra Metal Borsası'nda alüminyum yüzde 0,32, Şanghay'da ise yüzde 0,59 geriledi.

Alüminyum fiyatlarının Londra piyasasında hafta başından bu yana yüzde 6 düştüğü belirtildi.

Londra'da çinko yüzde 1,31, Şanghay'da yüzde 1,17 değer kaybetti.

Kurşun Londra'da yüzde 0,44 gerilerken, Şanghay'da yüzde 0,03 yükseldi.

Nikel fiyatları Londra'da yüzde 1,27, Şanghay'da yüzde 1,91 düştü.

Kalay ise Londra'da yüzde 2,52, Şanghay'da yüzde 2,02 değer kaybetti.