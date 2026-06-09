Alüminyum fiyatları, küresel piyasalarda arzın sıkılaşması ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte 2022'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) alüminyum fiyatları, erken işlemlerde yüzde 1,6'ya kadar yükselerek ton başına 3.775 dolar seviyesini gördü.

Şu sıralarda ise yüzde 1,47 artışla 3770,50 dolar/ton seviyesinde.

Fiyatlardaki yükselişte, Orta Doğu'daki çatışmaların arz tarafında yarattığı baskı etkili oldu.

İran'ın, İsrail'in Lübnan'daki eylemleri nedeniyle müzakereleri askıya aldığını açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürüttüğü ateşkes ve diplomatik görüşmelerini de zorlaştıran bir gelişme olarak değerlendirildi.

Bölgede yaşanan savaşın, önemli bir üretim merkezi olan Orta Doğu'daki bazı alüminyum tesislerinde kapanma veya üretim kısıntılarına yol açması, fiyatları yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 25 yukarı taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ulusal güvenlik gerekçesiyle uygulanan 232.Madde kapsamındaki bazı çelik, alüminyum ve bakır ithalat tarifelerinde değişiklik yapan bir kararname imzalaması da fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Piyasada aynı zamanda kısa vadeli arz sıkışıklığına işaret eden güçlü fiyat sinyalleri de görülüyor.

Nakit alüminyum kontratlarının üç aylık vadeli kontratlara göre priminin Pazartesi günü 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarak ton başına 111,75 dolara ulaştığı bildirildi.

Bu durum, yakın vadeli arzın giderek daraldığına işaret ediyor.