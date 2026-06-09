Küresel ölçekte insanların kamu yönetiminden beklentisi azalmaktadır. Seçimlere ilginin azalması, kimin yöneteceği noktasındaki ilgisizliğin en önemli göstergesidir.

Bilgi çağı yapay zekayla farklı bir safhaya geçerken, artık tek bir kişinin gerçekleştirdiği iş ve performansın dünya çapında etkileri olabilmektedir. Kelebek etkisi fenomeni bu durumu en iyi şekilde açıklıyor. Bir genç, elindeki cihazla oluşturacağı yeni bir anlayışı paylaşarak küresel boyutta düşünce ve iş yapış şeklini tamamıyla değiştirebilecek güce erişmiş durumdadır. Bu bilince varan bireyin yerel otoriteye bakışı da farklılaşacaktır.

Günümüzde savaşların dahi eski savaşlardan farklılaşması bundan dolayıdır. Bireyler; bir taraftan değerleriyle olan duygusal ilişkilerini, diğer taraftan yakaladıkları bireysel kapasitelerine bağlı ütopyalarını göz önüne getirirken çatışmasızlığı tercih etmektedir. İnsanlar savaştan uzaklaşmakta; devletler ise barışı ya da düşük yoğunluklu çatışmayı daha kolay yakalar olmaktadır.

Seçimler daha çok anlık duygusal tepkilerden ileri gidemeyen süreçler olmaya başladığı için seçenlerin seçilenlerden beklentisi azalmış durumdadır. Bireyler, elinin altında olan bilgiye erişebilme imkanının bilincindedir. Kaderi üzerinde, dünya tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar belirleyici bir konuma ulaştığının farkındadır.

Şu an yetişmekte olan çocuklar, sözünü ettiğimiz bu bilinç dışında başka bir şey bilmeyecekler. Bu durum onların kendilerine olan güvenini artıracak ve daha da üretici olmalarını sağlayacaktır. Açık fikirli olma ve düşünceye sınır koymama vizyonu, insanoğlunu çok farklı noktalara götürecektir.

Gelecek bilimciler, bu yeni dönemin çok da uzun olmayan bir süreçte küresel bir "Bolluk" yaratacağını ve bugün devletler boyutunda gerçekleştirilen tartışmaların birçoğunun geride kalacağını ifade etmektedir.

Her geçen gün birey daha da güçlenecek…