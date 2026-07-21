Türkiye’de havacılığa en uzak ve en susamış kesim hangisidir derseniz köylerimiz ve köylü çocukları derim.

Hani bir hikaye anlatılır. Baba ve oğlu arazide çalışırken üstten bir tayyare geçer. Oğlu babasına seslenir “Baba bak tayyare geçiyor.” Baba, en bilge haliyle cevap verir “Deyme geçsin”.

Bu durum yıllarca böyle devam etmiş. Fakat sonraları birileri köy çocuklarına rol model olmuş ve onların tayyarelere deymesine, dokunmasına sebep olup Askeri Hava Liselerine, Hava Harp Okulları’na girmelerine yol açmışlar.

Yanı sıra onlarca havacılık okulu da köy çocuklarına göğün kapısını açmış.

Şimdilerde yürütücülüğünü İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin yaptığı güzel bir iş hayata geçiriliyor. Bu anlamlı projeye Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) da destek vermekte. Proje ekibinde yer alam Yürütücü Dr. Öğr.Üyesi Fatih Kılıç, Eğitmen Öğr. Gör. Celal Erdemir, Eğitmen Öğr. Gör. Bilal Atak, Eğitmen Pilot Azmi Karslıoğlu, Eğitmen Müh. Mustafa Sencer Kaçar, Eğitmen Müh. Yıldız Kılıç Erten gibi iyi niyetli bilim insanları hevesli köy çocuklarına havacılığı sevdirmek için çok yararlı bir gayretin içindeler. Dr. Öğr. Üyesi Fatih Kılıç konuyla ilgili olarak

“Yürütücülüğünü üstlendiğim Bozkırdan Gökyüzüne Köy Çocukları İçin Havacılık Atölyesi Uygulaması” başlıklı proje TÜBİTAK 4009 - Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.” diyor ve projeyle ilgili temel bilgileri şu şekilde özetliyor

Bozkırdan gökyüzüne proje özeti;

Proje, köy okullarında öğrenim gören öğrencilerin havacılık alanındaki teknolojik gelişmeler hakkında güncel bilgilere ulaşmalarını ve araştırma kültürü ile erken yaşta tanışmalarını amaçlamaktadır. Şehirlerde eğitim görenlere nazaran havacılık gibi özel bir alana daha kısıtlı erişimi olan bu öğrencilerin, bilimsel farkındalıklarını artırmak ve uygulamalı etkinlikler aracılığıyla bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek projenin temel hedefidir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı köy okulunda eğitim gören öğrenciler, eğitim veren öğretmenler ve köyde yaşamlarını sürdüren diğer vatandaşlar, bu projenin temel hedef kitlesini oluşturmaktadır. Katılımcılara yaş ve eğitim seviyeleri ile uyumlu olacak şekilde genel havacılık tarihçesi, ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoriteleri ve havacılıkta güncel teknolojik gelişmeler hakkında teorik eğitimler verilecektir. Uygulama temelli eğitim havacılıkta olmazsa olmaz bir olgudur. Bu sebeple projede model uçak atölyesi, simülasyon deneyim alanında uçuş gerçekleştirilmesi, drone atölyesi, mancınıkla irtifa deneyi, kağıttan kanat tasarım atölyesi, hava trafik kontrolörü ve pilot telsiz iletişimi similasyonu vb. uygulamalı eğitimler de gerçekleştirilecektir. İlave olarak eğitmenlerimiz köy halkına, zirai drone kullanarak arazi verimliliğini kontrol, havadan sulama, tohumlama ve yabancı ot ile mücadele, havadan sürü kontrol ve takip etme ve kayıp insan veya hayvan arama kurtarma vb. konularda görseluygulamalı eğitimler vereceklerdir. Özetle, tüm bu etkileşimli eğitimlerin nihai amacı, hâlihazırda köyde yaşamlarını sürdürenlerin sahip oldukları pratik, geleneksel ve kültürel bilgi birikimlerini havacılık alanında bilimsel ve eğitsel çalışmalarla zenginleştirmelerine olanak sağlamaktır. Projemizin, havacılığı çocuklarla buluşturmayı, onların bilimsel meraklarını geliştirmeyi ve geleceğin havacılık profesyonellerine ilham vermeyi amaçlayan yönüyle takipçilerinizin de ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.”

Proje, 22–24 Eylül 2026 tarihlerinde Kırşehir'in Kaman ilçesinebağlı Kurancılı Beldesi Şehit Ayhan Keleş İlkokulu ve Ortaokulu’nda hayata geçirilecek. Uygulamalı etkinliklerle 240 ilkokul ve ortaokul öğrencisinin havacılık ve uzay dünyasıyla buluşması bilimsel meraklarının desteklenmesi ve geleceğin mesleklerine yönelik farkındalık kazanmaları hedefleniyor. Böylece eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunulurken, kırsal bölgelerde yaşayan çocukların bilim ve teknolojiye erişimlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.”

Köy çocuklarının ufkunu açacak bu iyi

ve yararlı proje için yol açan İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne, emeklerini bu uğurda sarfeden hocalarımıza ve de projeye destek veren TÜBİTAK’a ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağolun.

Mutlu yarınlar Türkiyem.