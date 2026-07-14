Dünyada insanlar ikiye ayrılır. Uçağa binenler ve uçağa hiç binmeyenler. Uçağa binenleri de artık bundan sonra ikiye ayıracağımız günler yakında.

Airbus’a Boeing’e ve diğerlerine binen insanları bir guruba, üzerinde çalışma yapılan yeni uçağa binme şansını elde edecekleri de başka yere koyacağız. Çünkü artık JetZero adlı uçak geliyor.

JetZero, 2021 yılında havacılık efsanesi Mark Page ve girişimcilik emektarı Tom O'Leary tarafından Kaliforniya, Long Beach'te kuruldu.

Amerika’da kullanılmayan uçakların depolandığı Mojave Çölü’nde, Airbus ve Boeing’e rakip olması beklenen JetZero adlı uçağın prototip üretimi için geniş bir ekip çalışmalara başladı.

Şirket, 2024’te iş operasyonlarının, tasarım ekibinin, kabin laboratuvarının, imalat atölyesinin maket programının ve havacılık laboratuvarlarının bulunduğu, yedi binadan oluşan 285.000 ft²'lik (26 bin 500 metrekare) genel merkezine geçti ve daha hızlı büyüyebilmek için lazım olan fiziki altyapıyı elde etmiş oldu.

Şimdi tüm gözler, yakıt maliyetlerini yüzde 50 oranında düşürebileceği ileri sürülen 200 koltuklu jetin tam boyutlu bir göstericisinin montajıyla uğraşan ekibin üzerine çevrilmiş durumda.

2027 yılının sonuna doğru uçuşa hazır olması beklenen, gövde ile kanatların tek bir kaldırma yüzeyi oluşturacak şekilde birleştiği radikal bir 'karma kanat' tasarımına sahip uçak, Airbus ve Boeing'in gelecekteki stratejilerine en uygun boyut olarak görülen 200 ile 270 koltuklu pazar segmentine girmek için iddialı bir girişimde bulunuyor. JetZero,Manta Balığı (Deniz Şeytanı veya Manta Vatozu) şeklinde tasarlanan bu uçak yakıt tüketimini yarı yarıya azaltacak. Uçağın bu özelliğinin erken farkına varan United Airlines ve Alaska Airlines yatırıma ilgi gösteren ilk şirketlerden oldu. Gösteri uçağı, Northrop Grumman'a ait uçak geliştiricisi Scale Composites firması tarafından üretiliyor. JetZero, uçakta muhtemelen Boeing 757'de kullanılan Pratt & Whitney motorunu kullanacak. Uçak, ilk uçuşunu başarılı yaparsa JetZero daha fazla yatırım sağlayıp bu sayede de Kuzey Carolina'nın Greensboro kentindeki yeni tesisinde 2030'dan itibaren ticari jetler için ilk seri üretimi geliştirecek. Elbette, tüm bunlar yeni tasarımın sertifikasyon sürecine bağlı olacaktır. Geliştirilen bu tasarımın askeri nakliye veya havadan yakıt ikmali amacına uyarlanabileceği anlaşılıyor. JetZero CEO'su Tom O'Leary, NASA'nın yıllardır araştırdığı ve Boeing'in bir zamanlar geliştirmeye çok yaklaştığı bir konsept olan ilk tam boyutlu harmanlanmış kanatlı prototipin inşası hakkında “Daha önce bunu kimse yapmamıştı"diye konuştu. Konseptin arkasındaki fikir, bu şekil bir asansör üretip üretilemeyeceğini belirlemekti. Çünkü, bu durum az sürtünme ile seyir koşullarında ihtiyaç duyulan itme ve yakıtı azaltır. Sistemle sadece “horoz çukuru”na, (kokpite) basınç uygulanıp, yakıt da yolcuların bulunduğu yere doğru gitmiş olacak.

JetZero'nun Z4 uçağı, bir zamanlar Boeing'in 757 ve 767 modellerinin hizmet verdiği, orta ve uzun mesafeli rotalarda tipik olarak 200 ila 270 koltuk kapasiteli "orta segment" pazarına yönelik olacak. Girişimin tasarımı, geleneksel boru şeklindeki gövdeyi geniş ve düz bir kabinle değiştirerek yeni oturma düzenlerine, daha büyük pencerelere ve yeniden düzenlenebilir mutfak ve tuvalet alanlarına sahip daha esnek iç mekanlara olanak sağlıyor.

2020'de kurulan JetZero, başlangıçta yaygın şüphecilikle karşılandı. ABD Hava Kuvvetleri, Ağustos 2023'te JetZero'yu 235 milyon ABD doları tutarındaki dört yıllık bir gösteri uçağı geliştirme projesi için seçerek projeye büyük bir destek sağladı. En büyük maliyeti yakıt olan havayolları, iddialı projenin hayata geçirilmesine bağlı olarak yaptıkları yatırımlar ve uçak siparişleriyle ivme kazandı. JetZero, Ocak ayında B Capital liderliğinde, United Airlines Ventures, Northrop Grumman ve RTX Ventures'ın katılımıyla gerçekleştirilen yatırım turunda 175 milyon ABD doları topladı. United Airlines'ın yatırımı, 100'e kadar uçak satın alma hakkı ve 100 uçak için opsiyon içeriyordu. O'Leary, şirketin havacılık ve uzay inovasyonuna yönelik yatırımcı ilgisindeki artışı değerlendirmek amacıyla bu yılın sonuna kadar yeni bir finansman turu planlandığını ve bunun ardından 2028'de halka arzın gerçekleşebileceğini söyledi. O'Leary, "SpaceX halka arzından sonra dünyada şu anda halka açık piyasaları düşünmeyen bir havacılık ve uzay şirketi CEO'su bulamazsınız," dedi. O’Leary, test uçuşunun büyük önem taşıdığını kabul ederek “Gösteri uçağı uçtuktan sonra, bu uçak sipariş defteri için bir fırsat yaratır, çünkü havaalanı personeli için iş imkânı sağlar.” diye konuştu.

Daha hızlı ve emniyetli uçuşlar dilerim