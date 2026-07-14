Kira bedelinin yeni dönemde tespiti pek çok uyuşmazlıklara konu olmaktadır.

Özellikle belirtmek gerekir ki, kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir.

Ancak bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar.

Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.

Ancak, bazı durumlarda, kiracı tarafından, kiralayanın istemi olmasa da yeni kira dönemi başında doğrudan kira bedelinde artış da yapılmaktadır. Böylesi bir durumda, kiralayanın, kiracı tarafından yapılan söz konusu kira bedelindeki artışın yeterli görülmemesi de olasıdır.

Böylesi bir durumda, kira bedelinin miktarına ilişkin olarak taraflar arasında uyuşmazlık çıkmış olur. Dolayısıyla, kiralayan tarafından kira bedelinin miktarına ilişkin olarak mahkemeye müracaat edilebilir.

Açılacak olan dava, kiracı ile kiralayan arasında kira bedelinin miktarına ilişkin uyuşmazlık niteliğindedir.

Kira bedelinin miktarına ilişkin olarak taraflar arasında uyuşmazlık bulunması sebebiyle mahkemeye müracaat edildiğine ve kira bedelinin dava yoluyla tespiti istenildiğine göre, kiracı olan taraf artırılması istenilen veya karar verilebilecek miktarı ve bundan daha fazlasını ödemiş olsa bile dava red edilmeyip kira bedelinin tespitine karar verilmelidir. Taraflar arasında hükmen tespit edilmiş ya da sözleşme ile kararlaştırılmış bir kira bedeli olmadığı için davacının yeni dönem kira bedelinin mahkemece tespiti ile hüküm altına alınmasını istemekte hukuki yararı vardır.

Çalışmalarınızda başarı, ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.

Jur. Dr. Mevci Ergün