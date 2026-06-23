1823 yılında dünyaya gelen Osman Fevzi Efendi (1823-1920); Odman ve Gökçen ailelerinin en önemli halkasıdır.

Burdur’dan Bursa’ya göçen ailesi nedeni ile Burduri zade olarak anılan Osman Fevzi Efendi 1800’lü yılların ortalarında Burdurlu Mehmet Emin Efendi’nin oğlu Osman Fevzi Efendi,aktariye ticaretiyle uğraşırken ipekçilik ticaretine başlar ve Müslüman-Türk işadamları arasında ilk filatür ipek ipliği fabrikasını kurar. O güne kadar Bursa’daki ipekçilik serüveninde önemli yerleri olan Fransız Mösyö Frere’in Mösyö Romangale’a sattığı seksen mancınıklı Yolgeçen Fabrikası’nı da alır. Kenarları altın varakla adına damgalanmış has ipekli kumaşları üretir. Telgrafla Fransa ipek borsasını takip ederek ihracata da başlar. Ürettikleri 1880-1890 yılları arasında Fransa’da ipek sanayi şehri Lyon da ünlenir.

1863 yılında bir Fransız-İngiliz ortak grubu tarafından ‘Bank-ı Osmani-i Şahane’ adıyla kurulan Osmanlı bankasının Koza Han’daki Bursa şubesinin temsilciliğini üstlenerek bankacılığa başlayan Osman Fevzi Efendi, satın aldığı Fevzi Bey Çiftliği’nde bir süre tarım ve hayvancılıkla da uğraşır.

1875-1876 ve 1884-1885 yıllarında iki dönem Bursa Belediye Başkanlığı da yapan Osman Fevzi Efendi, aynı yıllarda, ülke çapında kurulan Ticaret Cemiyeti’nin başkanlık görevini de üstlenir. Söz konusu cemiyetin başkanlığını 1889 yılına kadar sürdüren Osman Fevzi Efendi, aynı yıl Müslüman-Türk ve azınlık iş adamlarıyla birlikte Koza Han’ın küçük bir odasında

Türkiye ekonomisine yön veren şehirlerden Bursa’da iş dünyasının çatı kuruluşu olan

Bursa Ticaret Odası’nın (Kısaca "BTSO") kuruluşunu 1889 tarihinde gerçekleştirerek başkanlığına seçilir. Bir yıl sonra, 1890’da kurulan Bursa Sanayi Odası ile birleşerek ‘Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’ statüsü kazanan oluşum, uzun yıllar Osman Fevzi Efendi’nin arsasını bağışladığı yerde faaliyet gösterir.

BTSO’nun Kurucusu Osman Fevzi Efendi damatları; Saffed bey zade Mehmet Memduh ve Hamdi Sami Gökçen’dir.

Osman Fevzi Efendi, Devrin ünlü Bursa Valisi Ahmet Vefik Paşa’nın talebiyle;

Bugünkü Devlet Hastanesi’nin bir bölümünün yapımı ile Hocaalizade Okulu’nun yapımını üstlenir. Osman Fevzi Efendi; -1896 yılında meşihat nişanı, -1907 yılında ise ikinci derece nişan, -1909’da da eğitime katkılarından dolayı Padişah 2. Abdülhamit tarafından maarif nişanı ile şereflendirilir. BTSO, bu gün 128 yılında olup, otuz yedi bini aşkın üyesiyle ülkenin en büyük ticaret ve sanayi odası durumundadır. Bu vesileyle, BTSO'nun Kurucu Başkanı Osman Fevzi efendi ve arkadaşlarını rahmetle ve şükranla anıyoruz. BTSO’nun Kurucusu Osman Fevzi Efendi’nin oğlu Hamdi Sami Gökçen'nden olan torunu Mehmet Memduh Gökçen ile onun oğlu Mehmet Celal Gökçen, otomotiv yan sanayi, havacılık ve plastik teknolojileri başta olmak üzere çeşitli sektörlerde yatırımları bulunan Bursalı köklü bir sanayici, iş insanı olup, diğer kuruluşlarla birlikte, BPLAS Anonim Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesidirler. BTSO, çalışmaları ile Bursa öncelikli olmakla birlikte ülkemizin ekonomik ve ticari kalkınmasına, istihdama ve araştırma ve geliştirmeye büyük katkılarda bulunmuştur ve bulunmaya da devam etmektedir. Nitekim, yaşadığımız yüzyılda BTSO, Türkiye’nin ticaret ve sanayi üssü haline gelmiştir. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, TBMM tarafından verilen Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülen ‘ilk oda’ olarak tarihe geçmiştir. 10 Temmuz 2008 tarihinde Ankara’da TBMM’nde gerçekleştirilen törende BTSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri de hazır bulunmuştur.BTSO'nun üstlendiği diğer hizmetler yanında aşağıda belirtilen hizmetleri yürütmektedir. A) Şirket Kuruluş İşlemleri Anonim ve limited şirket, kooperatif, gerçek kişi ticari işletme, dernek//vatıf/spor kulübü işletmesi, iş ortamlığı, şube açılış ve merkez kuruluş işlemleri B) Ticaret Sicili Belge İşlemleri. Belge, dilekçe örnekleri, karar örnekleri, ilan örnekleri B) Ticaret Sicili Tescil İşlemleri. Müdür/ yönetim, adres ve konu, unvan, sermaye, hisse devri, tasfiye, terkin, acentelik, bağımsız denetçi, internet sitesi. C) Oda Sicil İşlemleri Yeni kayıt işlemleri, faaliyet belgesi, meslekten men belgesi, ihale yasağı belgesi, ticaret sicil gazetesi onayı, güncelleme. D) Ticaret Sicili Duyurular Ve Bilgilendirme Duyurular ve bilgilendirmeler E) Sanayi Ve Ticaret İşlemleri. Kapasite raporu, yerli malı belgesi, ekspertiz raporları, iş makinası tescil işlemleri, sigorta acente işlemler. F) Dış Ticaret İşlemleri Menşe ve dolaşım belgeleri, ata karnesi, tır karnesi, sayısal takoğraf, ihracat destek ofisi. 2026 yılı Şubat ayı itibariyle geçtiğimiz yılın aynı ayına göre faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerine ilişkin temel veriler esas alındığında Bursa 1 milyar 702 milyon dolarla üçüncü sırada yer almaktadır. Bu başarının temelinde, BTSO'nun varlığı ve katkısı önemli bulunmaktadır. Bursa ili en fazla ihracatı, sırasıyla motorlu kara taşıtları, kazanlar, makinalar, elektrikli makine ve cihazlar alanlarında gerçekleştirmektedir. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Akademi, uzman eğitmenleri ve güncel konu başlıklarıyla, şirketlerimizin ulusal ve uluslararası arenada yapıcı rekabet gücüne ve marka değerine katkı sağlamaya devam etmektedir. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Akademi, 2025 yılında da iş dünyasının değişen ihtiyaçlarını karşılayan eğitim ve gelişim programları gerçekleştirmiştir.Bu çalışmalar Bursa ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Diğer yandan, dijital dönüşümden dış ticarete, finans yönetiminden kurumsallaşmaya, yeşil dönüşümden mevzuat eğitim ve programlarda, BTSO üyesi firmaların rekabet gücünü artırmaktadır. BTSO Akademi; bilişim, tekstil, makine, gıda, kimya, sigorta, gayrimenkul ve hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok alanda düzenlenen eğitimlerle firmaların güncel gelişmeleri yakından takip etmesine, yeni pazarlara açılmasına ve kurumsal yapılarını güçlendirmesine katkı sağlamaktadır. Diğer yandan, e-ihracat, dış ticaret, finansal okuryazarlık, ihracat destekleri, yeşil dönüşüm ve iş sağlığı ve güvenliği konularında gerçekleştirilen programlarda, iş dünyasının değişen dinamiklerine uyum sağlamasına yardımcı olmuştur. Bu sebeplerle, BTSO Yönetimi, çalışanları ve üyelerine çalışmalarından dolayı gönülden tebrik ederiz.

Çalışmalarınızda başarı, ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.