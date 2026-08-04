Citi, arz baskılarının devam etmesi nedeniyle bakır fiyatlarına yönelik iyimser beklentisini yıl sonuna kadar korudu.

Banka, sıfır ila 3 aylık dönem için ton başına 14 bin 500 dolar, yıl sonu için ise 15 bin dolar hedefini değiştirmedi.

Londra Metal Borsası'nda gösterge bakır fiyatı ton başına yaklaşık 13 bin 770 dolar seviyesinde işlem gördü.

Citi, özellikle Çin'de fiziksel piyasanın sıkılaşması, ABD dışındaki görünür stokların azalması ve Çin'in artan ithalat talebini yükseliş beklentisinin temel gerekçeleri arasında gösterdi.

Banka ayrıca küresel maden arzının baskı altında olduğunu, hurda piyasasının yüksek fiyatlara verdiği tepkinin zayıf kaldığını ve Şili'deki maden arzı riskleri ile kükürt kısıtlarının piyasa görünümünü destekleyebileceğini belirtti.

Bakır fiyatlarının spekülatif pozisyonlardaki ılımlı gerilemeye ve emtia piyasalarındaki genel zayıflığa rağmen istikrarlı seyrini sürdürdüğü kaydedildi.