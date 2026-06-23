Bakır fiyatları, ABD ile İran arasında varılan ön anlaşmaya rağmen Orta Doğu'ya ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve Çin'den gelen zayıf tüketim verilerinin etkisiyle geriledi. Londra Metal Borsası'nda bakır fiyatı yüzde 0,15 düşerek ton başına 13.725 dolara indi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır yüzde 0,48 kayıpla ton başına 104.850 yuandan işlem gördü.

Alüminyum fiyatlarında da düşüş izlendi. Şanghay'da alüminyum yüzde 1,55 gerileyerek ton başına 23.855 yuana, Londra'da ise yüzde 0,41 düşüşle 3.365,50 dolara indi.

Londra Metal Borsası'nda çinko yüzde 0,14, kurşun yüzde 0,05 yükseldi. Şanghay'da çinko yüzde 0,51, kurşun yüzde 0,99 değer kazandı.

Nikel Londra'da yüzde 0,15 gerilerken, Şanghay'da yüzde 0,27 yükseldi. Kalay fiyatı Londra'da yüzde 0,54 düşerken, Şanghay'da yüzde 1,26 arttı.

Metal piyasalarında ABD-İran ön anlaşmasının ardından bölgedeki risklerin tamamen ortadan kalkmadığı değerlendirmesi etkili oldu.

Çin'de perakende satışlar mayısta yıllık yüzde 0,6 daralırken, sabit sermaye yatırımları yılın ilk beş ayında yüzde 4,1 azaldı.

Sanayi üretimi ise mayısta beklentileri aşarak yüzde 4,5 arttı.

Çin'in alüminyum üretimi mayısta yıllık yüzde 1,7, yılın ilk beş ayında ise yüzde 3,5 yükseldi.