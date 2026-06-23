Türkiye’nin göller dahil toplam alan büyüklüğü 78 milyon hektar, bu alanın 12,5 milyon hektarı çayır ve meralardan oluşuyor ve ülke toplam alanının yüzde 16’sını oluşturan çayır-meralar ürerinde hayvancılık yapılıyor. Gelin bölgeler boyunca ülkemiz hayvancılığının resmini çekelim;

Karadeniz Bölgesi: Bölgenin kıyı kesimlerinde bol yağış nedeniyle çayırlar ve meralarda bitki örtüsü gürdür. Yıl boyu yeşil kalan bu alanlarda büyükbaş hayvancılık ön plandadır. İç kesimlerde de besi hayvancılığı yaygındır. Engebeli ve daha kurak iklime sahip bu kesimlerde koyun ve kıl keçisi üretimi yapılır. Bölgenin zengin bitki örtüsü ve yaylaları sayesinde arıcılıkta dünya çapında üne sahiptir. Anzer balı, kestane balı ve çiçek balları yüksek ekonomik değerdedir. Türkiye’nin toplam deniz ürünleri avcılığının yarıdan fazlası Karadeniz’den yapılır. Hamsi, istavrit ve palamut Karadeniz balıkçılığının omurgasını oluşturur.

Trakya Bölgesi: Bölgedeki hayvancılık faaliyetleri, yüksek süt verimi, modern süt ürünleri üretim tesisleri ve katı biyolojik güvenlik önlemleri yönüyle etkin bir üretim düzenini içerir. Özellikle Tekirdağ ve Kırklareli illeri entegre büyükbaş hayvancılık işletmelerine sahiptir. Halen 470 bin büyükbaş, 1,1 milyon küçükbaş hayvan varlığı ile hayvancılık sektöründe iddialı bir konuma sahiptir.

Marmara Bölgesi: Marmara Bölgesinde hayvancılık faaliyetleri, yoğun nüfusa ve gelişmiş sanayiye yakınlık sebebiyle pazara kolay ulaşım, hayvancılık faaliyetlerini ahır ve besi hayvancılığı odaklı şekillendirmiştir. Büyükbaş hayvancılık, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale çevresinde entegre tesislerde ve köylerdeki ahırlarda sürdürülmektedir. Küçükbaş hayvancılıkta, meralarda koyun ve keçi yetiştiriciliği yapılır. Koza ve ipek böceğinin tarihi merkezi Bursa’dır. Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerine kıyısı olan bölgede balıkçılık ta önemli geçim kaynağıdır.

Ege Bölgesi: Ege Bölgesi, iklim çeşitliliği ve verimli ovaları sayesinde ülkemizin tarımın yanında önemli bir hayvancılık üretim merkezidir de. Bölgede büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvancılığı ile arıcılık faaliyetlerinin yoğun olduğu İzmir, Manisa ve Afyonkarahisar önemli üretim merkezlerine sahiptir. Et ve süt verimi yüksek olan Holstein sığır yetiştiriciliği yaygındır. Bölgenin zengin bitki örtüsü ve ormanlık alanları arıcılık için mükemmeldir. Muğla dünyaca ünlü çam balı merkezidir. İzmir, Muğla ve Aydın kıyı kesimlerinde çupra ve levrek kültür balıkçılığı ile deniz ürünleri üretimi gelişmiştir.

Akdeniz Bölgesi: Kıyı kesimlerinde kıl keçisi ve koyun, iç kesimlerde büyükbaş hayvancılık, yüksek kesimlerde de arıcılık faaliyetleri yoğundur. Tabii kıyı kesimlerinde balıkçılık ta. Kıl keçisi bölgenin simgesi olmuştur, sarp kayalıklara uyumu, makilerle beslenmesi keçi yetiştiriciliğini Toroslarda öne çıkarmaktadır. Batı Akdeniz illerinde yoğunlaşan koyun varlığı et ve süt üretimini güçlendirir. Kıyı kesimlerinde deniz balıkçılığı, kültür balıkçılığında çupra ve levrek üretimi öne çıkmaktadır. Bölgede tavukçuluk ve yumurta üretimi de güçlüdür.

İç Anadolu Bölgesi: İç Anadolu ülkemizin en önemli küçükbaş hayvan üretim merkezidir. Aynı zamanda yem bitkileri üretimi ve modern tesislerin varlığıyla da büyükbaş hayvancılığı destekler. Konya, Ankara, Kayseri ve Yozgat’ta koyun üretimi, Ankara çevresinde tiftik keçisi, Sivas, Çankırı gibi dağlık kesimlerde kıl keçisi yaygındır. Konya ülkemizin en büyük sığır varlığına sahiptir. Sivas ve çevresindeki yüksek dağlık kesimlerde arıcılık güçlü bir üretime sahiptir.

Doğu Anadolu Bölgesi: Geniş çayırları ve meralarıyla Türkiye’nin en büyük büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretim merkezidir. Kıraç ve dağlık kesimlerde koyun ve kıl keçisi yetiştiriciliği yaygındır. Zengin bitki örtüsüne sahip bölgede arıcılık, özellikle Kars’ta da kaz yetiştiriciliği yapılır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Ülkemizin en önemli küçükbaş hayvancılık merkezidir, koyun, kıl keçisi ve tiftik keçisi yetiştiriciliği ön plandadır. Diyarbakır yöresinde ipek böceği, yüksek kesimlerde arıcılık yoğun biçimde üretimdedir.

Ülkemizi ve kentlerimizi yönetenlere tekrar sesleniyorum, doğanın bahşettiği dört mevsim iklim koşullarına ve çok değerli tarım topraklarına sahip ülkemizde tarım ve hayvancılık yapan çiftçilerimizi Hollanda Modeli Kooperatif çatısı altında toplayın, gelecek nesillerini de Uygulamalı Tarım ve Hayvancılık Meslek Okullarında eğitin ve de Türkiye’yi dünyanın zengin ülkeleri arasına yerleştirin…