Türkiye’nin göller ve barajlar dahil toplam alan büyüklüğü 78 milyon hektar, tarım alanı büyüklüğü 26 milyon hektar, çayır ve meralar dahil 38,5 milyon hektar oluyor, ülke toplam alanının %33’ü ekilip, biçiliyor. Hollanda’nın 38,5 katı büyüklüğünde bir alanda tarım ve hayvancılık yapabiliyoruz.

2025 yılında 36,5 milyar dolar tarım ürünü ihraç ettik, bu miktar ile ülke ihracat rekoru kırdı. Yaş sebze ve meyve, süs bitkileri, kağıt ve orman ürünleri ihraç edilenlerin ön sıralarında yer aldı. Irak, Hollanda ve Rusya bu ihracatın ağırlıklı olarak yapıldığı ülkeler oldu. Bu ihracata karşı 23 milyar dolar tutarında tarım ürünü ithal ettik. Bu bilgiler içinde en önemli olanı, Hollanda’nın 38.5 katı büyüklüğünde alanda tarım ve hayvancılık yapıyoruz ama 2025 yılında Hollanda 155 milyar dolar sadece tarım ürünü ihraç ediyor olması, bizim ise ancak 36,5 milyar dolar…

Ülkemiz tarımını yönetenler ve tarım sektörünün ön sıralarında yer alan üreticiler bu farkın nedenlerini araştırmak zorundadırlar, bu konuda her zaman yaptığım öneriyi tekrarlıyorum, lütfen gidin Hollanda’ya, her vesile ile bu köşede tekrarladığım çiftçilerinin, kendilerine özgü kurdukları tarım kooperatifi çatısı altında uyguladıkları üretim modelini ve çiftçi çocuklarının eğitildiği uygulamalı tarım meslek okullarını, yerinde inceleyin. Dönüşünüzde de ülkemizin tarım bölgelerinde örnek köyler seçerek Hollanda Modeli Kooperatifleri kurdurun, çalıştırın ve de çiftçi çocuklarının eğitileceği Uygulamalı Tarım Meslek Okullarını açılmasını sağlayın. Aslında bu uygulamalı tarım okulunu, II. Abdülhamid, Ameli ve Nazari Hüdavendigar Hamidiye Ziraat Mektebi’ni Bursa’da kurmuş, halen eğitim bu düzende devam ediyor, ama öğrencilerin çoğunluğu çiftçi çocukları değil!

Gelin bu hafta ülkemizin Karadeniz dışındaki diğer bölgelerinin de tarımsal gücüne göz atalım;

Trakya Bölgesi: Bölgedeki tarım alanı büyüklüğü 1,2 milyon hektar. Üretilen önde gelen tarım ürünleri, buğday, ayçiçeği, çeltik, şeker pancarı, mısır, soğan, sarımsak, çeşitli sebze ve meyveler…

Marmara Bölgesi: Bölgedeki tarım alanı büyüklüğü 2,5 milyon hektar. Üretilen önde gelen tarım ürünleri, ayçiçeği, buğday ve arpa, pirinç, sofralık ve yağlık zeytin, şeftali, kiraz, kestane, çilek ve siyah incir olmak üzere meyve türleri, sebze ve baklagiller…

Ege Bölgesi: Bölgedeki tarım alanı büyüklüğü 2,2 milyon hektar. Üretilen önde gelen tarım ürünleri, zeytin, tütün, incir, çekirdeksiz kuru üzüm, pamuk, şeker pancarı, haşhaş, turunçgiller, sebzeler, hububat ve baklagiller…

Akdeniz Bölgesi: Bölgedeki tarım alanı büyüklüğü 1,7 milyon hektar. Üretilen önde gelen tarım ürünleri, narenciye, muz, zeytin, anason, yer fıstığı, soya fasulyesi, susam, anason, yaz ve kış sebzeleri…

İç Anadolu Bölgesi: Bölgedeki tarım alanı büyüklüğü 5,3 milyon hektar. Üretilen önde gelen tarım ürünleri, buğday, arpa, mercimek ve nohut, şeker pancarı, ay çiçeği ve patates, meyve ve sebzeler…

Doğu Anadolu Bölgesi: Bölgedeki tarım alanı büyüklüğü 6,9 milyon hektar. Üretilen önde gelen tarım ürünleri, buğday, arpa, nohut, şekerpancarı, sebzeler, kaysı, elma, armut ve çeşitli meyveler…

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Bölgedeki tarım alanı büyüklüğü 3,2 milyon hektar. Üretilen önde gelen tarım ürünleri, pamuk, Antep fıstığı, kırmızı mercimek, buğday ve zeytin, üzüm, nar, sert kabuklu yaz ve kış meyveleri…

Her vesile ile dünyanın ABD’den sonra ikinci tarım zengini Hollanda’nın uyguladığı, tarımdaki üretim ve eğitim sistemlerini, örnek alırız umuduyla, bu hafta tekrar hatırlattım.

Şimdi de ülkemizin gerek tarım alanı varlığı, gerekse iklim çeşitliği nedeniyle tarım zengini olma yolunda önde koşması gereken Bursa’mızın karar vermede yetkili merkezi ve yerel yönetim organlarına, tarımla ilgili sivil toplum kuruluş yöneticilerine ve tabii tarımın içinde olan çiftçilerimize sesleniyorum;

Gelin tüm ilçelerimizde, tarımın yoğun olduğu birer köyümüzde, çiftçilerimize örnek olacak Hollanda Modeli Tarım Kooperatifi, kurdurun ve bu kooperatif çatısı altında Hollanda Modeli Tarım Yapma düzenini kurun ve işlettirin. Sonuçta oluşacak Tarım Zenginliğinin, ülkemizin tüm tarım alanlarına da yayılmasına örnek olmasını sağlayın…