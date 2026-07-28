Türk sivil havacılığı günden güne ivme kazanıp yükselirken, şirketlerimiz birçok ülkede havalimanları inşa ediyor, inşa etmekle kalmıyor işletmelerini de yapıyor. Ülkelerin durumlarına göre bazı havalimanlarının yönetimini de Türkler yapıyor. Havacılıkta yarışta olduğumuz Avrupa’da da Türkler’ in en üst düzeylere yükseldiğini görmekten el hak mutlu olup, kıvanç duyuyoruz.

TAV Havalimanları Holding tarafından işletilen Kuzey Makedonya’nin Üsküp Büyük İskender Havalimanı ve Ohrid Aziz Pavlus Havalimanları’nın CEO koltuğunda Nejat Kurt otururken, yine

TAV tarafından işletilen Yugoslavya Zagrep Franjo Tudman Havalimanı’nın CEO’luğunu Hüseyin Bahadir Bedir yapıyor. Yine Türk şirketi olan LİMAK tarafından işletilen Kosova’da Priştina Adem Yaşarı Havalimanı’nı Süreyya Gökhan Açıkgöz yönetmektedir.

Fakat bunların dışında bir yöneticimiz var ki, konumu itibariyle çok önemli.

Avrupa’da Türk şirketleri tarafından yapılmayan ve işletilmeyen daha çok yolcu ağırlayan Almanya’da bulunan Köln-Bonn Konrad Adenauer (Alman eski başbakanı) Havalimanı’ndan ve bu tesisin COO koltuğunda oturan bir Türk yöneticiden bahsetmek isterim.

COO (Chief Operating Officer) yani Operasyondan Sorumlu Başkanlık gibi bu önemli yönetici Cenk Özöztürk.

Onu sorularla kısaca tanıyın istedim.

1. Çocukluğunuz ve hayalleriniz?

1978 yılında Almanya'nın Nürnberg şehrinde doğdum. Ailem 1974 yılında Türkiye'den Almanya'ya işçi olarak göç etti. Çocukluğum Feucht kasabasında geçti. Küçük yaşlardan itibaren havacılığa büyük ilgi duyuyordum. Uçakları izlemek ve bir gün pilot olmak en büyük hayalimdi. Aynı zamanda disiplinli çalışmanın ve eğitimin insanın kaderini değiştireceğine inanıyordum.

2. Sormalıyım, aileniz ne iş yapardı?

Babam sanayi sektöründe işçi olarak çalıştı, annem ise ailemize büyük fedakârlıklarla destek oldu. Bana dürüstlük, çalışkanlık, alçakgönüllülük ve sorumluluk bilincini kazandıran en önemli insanlar ailem oldu.

3. Eğitim hayatınız nasıl gelişti?

Eğitim yolculuğum klasik bir başarı hikâyesi değildi. Farklı okul aşamalarından geçerek kendimi sürekli geliştirdim. Daha sonra üniversite eğitimimi tamamladım, yüksek lisans yaptım ve yöneticilik alanında uluslararası eğitim programlarına katıldım. Bunlar arasında INSEAD Executive Programı da bulunmaktadır. Ayrıca Münih Bundeswehr Üniversitesi'nde hava ulaştırması alanında öğretim görevlisi olarak ders veriyorum.

4. İlk iş hayatınız nerede başladı?

Profesyonel kariyerime havacılık dışında başladım. Ancak çocukluk hayalim olan havacılık tutkusundan hiçbir zaman vazgeçmedim.

5. Havacılığa ilk adım nasıl oldu?

2001 yılında pilot eğitimine başladım ve 2003 yılında ticari pilot olarak mezun oldum. Aynı yıl Air Berlin'de göreve başladım. Pilot olarak başladığım kariyerimde zamanla farklı yöneticilik görevleri üstlendim ve şirketten ayrıldığımda Ground Operations Başkan Yardımcısı (Vice President Ground Operations) olarak görev yapıyordum.

6. Köln Bonn Havalimanı nasıl oldu?

2013 yılında Köln Bonn Havalimanı'na katıldım. Uzun yıllar havacılık operasyonları ve insan kaynaklarından sorumlu yönetici olarak görev yaptıktan sonra 2024 yılında havalimanının Genel Müdürü (COO) olarak atandım.

Bugün havalimanının operasyonları, altyapısı, bilgi teknolojileri, yer hizmetleri, insan kaynakları ve stratejik gelişim alanlarından sorumluyum.

7. Köln Bonn Havalimanı dersem?

Köln Bonn Havalimanı Almanya'nın en önemli uluslararası havalimanlarından biridir.

· Yıllık yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet vermektedir.

· Yaklaşık 840 bin ton kargo ile Avrupa'nın önemli kargo merkezlerinden biridir.

· Yılda yaklaşık 120 bin uçak hareketi gerçekleşmektedir.

· Havalimanı kampüsünde yaklaşık 15.000 kişi çalışmaktadır.

· Yaklaşık 130 farklı şirket faaliyet göstermektedir.

· Her gün ortalama 330 uçuş gerçekleştirilmektedir.

· Havalimanında çok sayıda farklı milliyetten çalışan görev yapmaktadır ve çok kültürlü yapısıyla öne çıkmaktadır.

· Almanya'nın en büyük UPS, DHL ve FedEx merkezlerinden birine ev sahipliği yapmaktadır.

· Ayrıca Almanya'da güvenlik kontrol noktalarının tamamında CT teknolojisini kullanan ilk havalimanıdır.

8. Başarınızın sırrı nedir peki?

Başarıya giden tek bir yol olduğuna inanmıyorum. Benim için en önemli değerler; çok çalışmak, sürekli öğrenmek, güven oluşturmak, ekip çalışmasına önem vermek ve hiçbir zaman geldiğiniz yeri unutmamaktır.

Her zaman gençlere söylediğim bir cümle var:

"Hayalleriniz büyük olabilir. Önemli olan, o hayallere ulaşmak için her gün küçük ama kararlı adımlar atabilmektir."

Çok teşekkür ediyorum, sizinle ve sizin gibi Türk ve Türkiye adını yüceltenleri canı gönülden tebrik ediyorum.

Mutlu yarınlar Türkiyem..