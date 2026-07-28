Değerli Okurlar,

İlgilenenlerin bildiği gibi; ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde antik gelişmiş uygarlıklardan kalan, bozulmaya yüz tutmuş ve okunmayı bekleyen on binlerce kilden ve taştan tablet var. Yine on binlerce parşömen ve papirüs var. Bazıları çözümlenmiş olanlar; bilen ve zaman kısıtı sebebiyle kalanları henüz çözümleyemediler. Ben temel sebebin bu olmasına inanmak istiyorum, zira; bazı gerçekler ortaya çıkıp yalan üzerine inşa edilmiş düzenleri bozmasın diye engellendiği duyumları da az değil. Ayrıca son dönemlerde; hızı ve analitik çözümlemeleri sebebiyle sıkça başvurulan yapay zekâ uygulamaları da var.

Düşünsenize; dünyada bilginin bazı konularda günümüzden de çok ileride olduğu medeniyetler yaşamış ve sayısız belge, bilgi bırakmışlar. Burada bana en ilginç gelen; eskiden medeniyetin olduğu yerlerin çoğunda bugün sefalet ve cehaletin hüküm sürmesidir.

Sümerler, Mısır, Maya, Paskalya, Vezüv, Orta Asya ve daha birçok yerde yüzbinlerce eser var. Yapay zekaya bu verileri sunduğunuzda çok hızlı çözümleneceğine inanıyorum. Bu çözümlemeler yüzde 90 olasılıkla doğru ve tutarlı olacaktır.

Çıkacak sonuçlar;

- İnsanlık tarihini daha anlaşılır hale getirecektir,

- Doğru bildiğimiz birçok yanlışı da ortaya serecektir,

- Yalan ya da yanlışlar üzerine kurulu birçok uygulamanın sorgulanmasına sebep olacaktır,

- İnsanların duygu ve inançlarının sömürüldüğü anlaşılacaktır,

- Yalan üzerine kurulu para ve yardım düzenleri ortaya çıkacaktır,

- Savaşların durdurulmasını sağlayacaktır,

- Düzeni bozulanların sert tepkilerine yol açacaktır,

- Ekonomik değerler ve dengeler değişecektir,

- Sağlık konusunda olumlu bulgular ortaya çıkacaktır,

- İnsanın değil yaşamın merkeze alınmasını sağlayacaktır,

- AYDINLANMA SAĞLAYACAKTIR.

Bazı yerlerde başladığını düşündüğüm bu uygulamanın yaygınlaşması ve hızla tamamlanıp duyurulmasını diliyorum.

Çıkan sonuçlara bozulmak yok

Saygılarımla