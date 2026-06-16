Değerli Okurlar,

Çin’in özellikle elektrikli araç üretimiyle büyüyen BYD firması; 2024 yılında Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla ve yılda 150 bin araç üretim kapasitesinde bir fabrika kuracağını teyit etmişti. Manisa’da kurulması planlanan bu tesis için resmi bir anlaşmada imzalanmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde başkan yardımcısının yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki; öncelikleri değişmiş ve bu proje durdurulmuş. Önceliklerinin Macaristan ve isim vermeseler de Avrupa’da ikinci bir ülke olduğunu söylemişler (duyduğum kadarıyla bu ülkenin baş harfi İspanya).

Bu konuda ülkemizin; araç başına vergi kaybından doğan zararın 500 milyon dolara yaklaşacağı söyleniyor!

Benim tespit, görüş ve önerilerim ise şöyle;

- Ülkemiz, siyasetçilerimiz, bürokratlarımız, sanayicilerimiz aldatıldı ve zararlı çıktı,

- Yatırım garantisiyle ek vergi indirimiyle ülkemizde araç sattılar, ülkemiz vergi kaybetti,

- Fabrika nasılsa ülkemizde olacak diye araç alanlar aldatılmış oldu,

- Bu araçları ülkemizdeki mevcut üreticiler satacaktı, pazar kaybı yaşadılar,

- Üretilemeyen yerel araçlar; vergi, işsizlik, vergi ve ilişikli kayıplara neden oldu,

- Manisa halkı aldatıldı, arsa/fabrika fiyatları abartıldı, belki ön alım ve yatırımlar yapıldı!

- Böyle bir anlaşmanın başında ciddi bir kaparo alacaksın; iş olmayınca yanacak,

- Ülkemizin ve sanayicilerimizin tüm ilişikli zararları bu kurumdan tazmin etmesi gerekir,

- Halen ithal edilen ve satıştaki araçlarına ek vergi koyması gerekir,

- Öyle olmalı ki; bir daha başkaları benzer yanlışlar yapmaktan kaçınsınlar,

- Öte yanda; bu yatırım neden yapılmadı? gerçek sebepleri açıkça araştırılmalı,

- Maliyetler ve döviz kuru sebebiyle Avrupa ülkelerinden pahalı olmamız sebep olabilir mi?

- Hukuki, siyasi, bireysel ayrıntılarda ayrıca incelenmelidir!

Bence Türkiye ve Çin başkanları bu konuyu tekrar görüşüp konuyu tatlıya bağlayabilirler.

Bize yatırım ve iş lazım…

Saygılarımla