Değerli Okurlar,

Günümüzdeki İran, bir devrim sonrasında oluşturulmuş İslam cumhuriyetidir ve bu devrimi koruyan silahlı kuvvetlere de Devrim Muhafızları denir. Henüz sonuçlanmayan savaşta tüm İran tek vücut olsa da içeride görüşler ayrılığı vardır ancak muhafızlar sebebiyle kuvvetler ayrılığı yoktur! Ben bir dünya vatandaşı olarak İran’daki bu grubu o ülkenin silahlı kuvvetleri olarak görmekteydim, ta ki Ramazan Abi “bu muhafızların ekonomik yapısını inceler misin” diyene kadar. Arama motoruna “devrim muhafızları ticari yapısı ve özellikleri” yazdım, AI bakışı olarak aldığım özet cevabı noktasına dokunmadan aşağıda bulabilirsiniz.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), askeri kimliğinin yanı sıra ülkenin petrol, inşaat, telekomünikasyon ve finans sektörlerini domine eden, yüzlerce şirket ve vakfı kontrolünde bulunduran devasa bir gölge ticaret imparatorluğudur. Devlete paralel bir bütçe ve olağanüstü imtiyazlarla hareket eder.

Devrim Muhafızları'nın ticari yapısının öne çıkan özellikleri şunlardır:

İnşaat ve Altyapı Hâkimiyeti: Örgütün mühendislik kolu olan ve yüzlerce şirketi bünyesinde barındıran Hatem'ül Enbiya (veya Ghorb) İnşaat Karargâhı, barajlar, otoyollar, metro hatları ve boru hatları gibi devasa kamu ve stratejik projelerin en büyük yüklenicisidir.

Enerji ve Petrol Sektörü: İran'ın petrol ve doğal gaz üretim ve ihracat ağında, özellikle arama, çıkarma ve boru hattı inşası aşamalarında DMO bağlantılı şirketler doğrudan söz sahibidir.

Vakıflar (Bonyad) ve Holdingler: DMO, Sepah ve Kooperatif Vakfı gibi devasa dini-ekonomik vakıflar aracılığıyla ticari faaliyet yürütür. Telekomünikasyon şirketlerinden (örneğin İran Telekomünikasyonunun çoğunluk hissesi) medya organlarına kadar çok geniş bir portföye sahiptirler.

Ekonomik Ayrıcalık ve Denetimsizlik: DMO şirketleri genellikle resmi ihale süreçlerinden muaftır veya rekabet olmaksızın doğrudan devasa devlet ihalelerini alır. Bu mali faaliyetler denetimden uzaktır ve doğrudan dini lidere raporlanır.

Sınır Ticareti ve Liman Kontrolü: Örgüt, stratejik limanların ve serbest bölgelerin işletilmesinde ve lojistik/gümrük hatlarının kontrolünde aktif rol oynayarak ticari kaçakçılık ağları üzerinde de ciddi bir nüfuza sahiptir.

Askeri Bankacılık: DMO, lojistiğini ve projelerini finanse etmek için kendi kurduğu bankacılık ve finans kurumlarıyla ekonomideki nakit akışını yönlendirir.

Ülkenin yapısı, güç dengeleri, ordunun organizasyonu ve işleyişine dair detaylara girmeden sizlere sadece yapıyı sunmak istedim. Ön değerlendirme yapmayı size bırakıyorum. Öte yandan; inanç, cumhuriyet, demokrasi, özgürlük, kuvvetler ayrılığı, adalet, ticaret gibi kavramları da göz önüne alarak sizlerde düşünün ve değerlendirin lütfen.

Kim bu yetkileri bırakır?

Kim bu yetkiler için ülkesinde düzen değiştirmek istemez?

Hangi ülke halkı bunları kabul eder?

Saygılarımla