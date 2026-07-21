Son zamanlarda transit ticaret ile ilgili yapılan bazı değişiklikleri bu yazımızda ele alacağız.

a. Yurt dışından alınan malların Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satılması kazançları

b. Söz konusu işlemin İstanbul Finans Merkezi hükümlerine göre katılımcı belgesi ile yapılması kazançları

a. Yurt dışından alınan malların Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satılması hali

aa. 7582 sayılı Yasanın 7’nci maddesiyle transit ticaret olarak da tanımlanan ve İstanbul Finans Merkezi dışında faaliyette bulunup yurt dışından satın alınan malların Türkiye'ye getirilmeksizin yurt dışında satılmasından

ab. veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık edilmesinden elde edilen kazançların %95'inin Kurumlar vergisi matrahının tespitinde;

ac. kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla,

kurum kazancından indirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştı.

b. Söz konusu işlemin İstanbul Finans Merkezi hükümlerine göre katılımcı belgesi ile yapılması halindeki kazançları

7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu hükümlerine göre katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumlar bakımından ise bu oran %50 den

%100’e yükseltilmişti.

Bu değişikliklerin uygulanabilmesi için 7582 sayılı Yasayla Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi birinci fıkrasında yer alan (i) bendi değiştirilmiş ve fıkraya (j) bendi eklenmiştir.

Böylece madde değişiklikleri şu hali almıştır.

Diğer indirimler

MADDE 10

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(1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:

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"i) Yurt dışından satın alınan malların Türkiye'ye getirilmeksizin yurt dışında satılmasından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık edilmesinden sağlanan kazançların %95'i (22/6/2022 tarihli ve 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu

hükümlerine göre katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumlar bakımından bu oran %100 olarak uygulanır.),

Bu indirimden yararlanılabilmesi için kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş

olması, aracılık faaliyetine ilişkin malların satıcısı ve alıcısının Türkiye'de olmaması şarttır.

Cumhurbaşkanı, bu bentte yer alan oranları, sıfıra kadar indirmeye, %100'e kadar artırmaya yetkilidir."

"j) 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında nitelikli hizmet merkezi olarak faaliyette bulunan kurumların, münhasıran bu faaliyetleri kapsamında yurt dışından elde ettikleri kazançların %95'i (7412 sayılı Kanun hükümlerine göre katılımcı belgesi alarak İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde nitelikli hizmet merkezi olarak faaliyette bulunan

kurumlar bakımından bu oran %100 olarak uygulanır.),

Bu indirim; kazancın elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi şartıyla, nitelikli hizmet merkezinin

faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren yirmi hesap dönemi itibarıyla uygulanır.

Cumhurbaşkanı, bu bentte yer alan oranları %50'ye kadar indirmeye, %1OO'e kadar artırmaya yetkilidir."

Yapılan bu değişiklikler ülkemize faydalı olacaktır.