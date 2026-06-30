Bugünlerde Bursa’da yeni bir heyecan var. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri henüz belli bir tarihe bağlanmadı ama 2026 yılı içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Seçimler için kulis çalışmaları hızlanmış olup mevcut Başkan İbrahim Burkay’ın yanı sıra Özer Matlı’nın da aralarında bulunduğu çeşitli isimler başkan adaylığı için öne çıkmaktadır.

Ben de son zamanlardaki düğünler, kutlamalar, dernek toplantıları gibi toplumsal ve sosyal aktivitelerde hem İbrahim Burkay’ı hem de Özer Matlı’yı daha fazla görmeye başladım. Yaz sıcaklarının başladığı bugünlerde mali mevzuatla çok ilgilenmeyip acaba Ticaret Odası seçimleri ile mi uğraşıp takip etsem diye düşünmeye başladım.

Bu sebeple pehlivanlar meydana çıkıyor başlığı ile bu yazıyı yazmaya karar verdim. Yazıda bir de cazgır salavatı çekmeyi düşünüyorum.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarihçesine baktığımızda Osman Fevzi Efendi ve arkadaşları öncülüğünde 6 Haziran 1889 tarihinde faaliyetlerine başlayan BTSO, bugün 55 bini aşkın üyesiyle ülkenin en büyük ticaret ve sanayi odaları arasında yer alıyor. Türkiye ekonomisine yön veren şehirlerden biri olan Bursa’da iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO’nun bugünlerde hareketli olduğu ve hatta seçim çalışmalarına başladığı konuşuluyor.

Şu anda BTSO başkanlığı için 2 aday ortaya çıkmış gibi. Birisi mevcut başkan İBRAHİM BURKAY. Diğeri ise ÖZER MATLI.

İbrahim Burkay, 13 yıldır başkanlığını sürdürüyor ve bana göre şimdiye kadar çok başarılı bir başkanlık yapmış durumda. Kendisi de bunun farkında ki yaptıklarını sayıyor. Ben burada İbrahim Burkay’ın yaptıklarını saymayacağım ama benim nazarımda da şimdiye kadar çok başarılı bir başkanlık yaptı.

Rakip adaya geçmeden önce bir düşüncemi belirtmek isterim. Bursa’da kardeşlerin babalarından aldığı iki grup şirket var ve bunlar her ikisi de çok başarılı. Bu grup şirketlerden biri Matlı Grubu.

Matlı Grubu’ndan ÖZER MATLI Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve Matlı Şirketler Grubu yöneticisi olup BTSO başkanlığına adaylığını açıklayan isimlerdendir. Matlı Grubu kendi sektöründe son yıllarda şirket satın almaları ile çok büyümüş bir grup olarak görünmektedir.

Görüldüğü gibi şimdiden BTSO başkanlığı için 2 aday ortaya çıkmıştır. Ben de pehlivanlar meydana çıkıyor diye bir başlık atsam iyi olur diye düşündüm.

Yazımızı cazgırların bir pehlivan salavatı ile bitirelim ve adaylara başarılar dileyelim.

Pehlivan pehlivan

Gökten iner kartal

Pehlivan öyle olmalı ki

Kaldırınca Mehmet Ağa’nın

Tarlasındaki pamuk haralını tartar

Bir para, iki para

Biri ak biri kara

Sağındaki pehlivan

Hasmın çengeli takınca

Kendine yatacak yer ara

Çiçeği burnunda gelinler

Dokusun kispetinizi

Kızlar silsin ipek mendille

Terinizi yüzünüzü

Alta düştüm diye yerinme

Üste çıktım diye sevinme

Üste çıkarsan apış

Alta düşersen yapış

Hz Hamza’dır piriniz

Yıkılıp yıkmaktır arınız

Elbet yıkacaktır birinizi biriniz

Allah Allah İllalalh

Muhammedün Resululah

Bu yiğitlere alkışlarla diyelim maşallah

Vur davulcu Köroğlunu