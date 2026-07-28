Bugünlerde devamlı telefonlar, yazılar, mesajlar geliyor. Bakıyorum bunların birçoğu tuzaklar, mevut birikiminizi alabilmek için dolandırıcıların çalışmaları.

Meslektaşlarım, yeni çıkan yasa, tebliğ ve benzeri çalışmaları inceliyor ve muhtelif platformlarda paylaşıyorlar. Ben de biraz sırlarla ilgileneyim dedim. Zaten Dan Brown’ın sırların sırrı isimli eserini okuyorum. Öyle ise yaşadığım şehirdeki hemen hemen hepimizin bildiği duyduğu EN BÜYÜK CAMİNİN yani ULUCAMİ’NİN sırlarını bir yazayım dedim.

BURSA ULUCAMİİ TÜRK TARİHİNİN EN BÜYÜK CAMİSİ

Evet başlıkta doğru yazıyor. Ulucami kapalı namaz kılma alanı bakımından Türk Tarihinde yapılan en büyük camidir. Hemen aklınıza Süleymaniye, Sultan Ahmet gelebilir. Fakat o camilerin büyüklüğü duvarlarla çevrili avlu alanlarıyla birliktedir. Ayrıca o camiler tek ve çok yüksek bir kubbe ile örtülü olduğundan çok geniş bir alanı varmış izlenimi verir. Bursa Ulucami ise çok kubbeli ve alçak tavanlıdır.

İçinde bulunan çok sayıdaki sütun yüzünden de daha ufakmış gibi hissetmemize neden olabilse de TÜRK TARİHİNİN EN BÜYÜK CAMİSİ halen Bursa Ulucami’dir.

TARİHİ MİNBERİN ÖZELLİKLERİ

Minber bütünüyle kâinatı sembolize ediyor. Minberin giriş kapısının üzerindeki kitabede altın yaldızla Osmanlıca olarak, ‘Yıldırım Beyazıt Han tarafından hicri 804 (miladı 1402) yılında yaptırılmıştır’ ibaresi yer alıyor. Sarmaşık motifleriyle süslü olan tırabzanların sağ çıkış ikinci kolonu üzerinde süsleme motifine uygun sülüs tarzda yazılmış, Devaklı Abdülaziz oğlu Mehmet işi ibaresi dikkat çekiyor. Sanatkarın bu imzası son yıllarda fark edildi.

Gezegenler, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Pluto şeklinde olan Güneş’e uzaklık sıralaması da doğru. Büyüklük mukayesesi de baz alındığında Dünya’dan elli bin defa daha büyük olan Güneş, büyük bir ustalıkla mükemmel şekilde işlenmiş durumda...

Peki o çağda bu bilginin sırrı nedir?

kündekâri nedir?

(Süsleme) Camilerde kapı, pencere gibi ağaçtan bölümlerin zamanla çalışarak bozulmaması için, bu bölümlerin küçük tahta parçalarını geometrik bezemeler meydana getirecek biçimde yan yana yapıştırarak yapılması tekniği; bu teknikle yapılmış iş demektir. Bu teknikte tahtalar çivi vs kullanılmadan birbirine bağlanmaktadır.

Bursa Ulucami Minberindeki Sırları Bilen Var mı?

602 yıllk bir minber…. Tarihi minber üzerinde güneş ve galaksi sistemleri var. Hem de gezegenlerin büyüklük oranları ve yörüngeleri gerçek oranlarla örtüşüyor….

1402 tarihinde (Hicri 804) inşa edilen Bursa’nın tarihi sembollerinden Ulu Caminin minberinin Doğu yakasında (mihraba bakan yüz) Güneş sistemi, Batı yakasında ise Galaksi Sistemi yer alırken evrenin kül olarak tasvir edildiği ileri sürüldü. 602 yıllık tarihi minberdeki şekiller bu tespiti doğrular nitelikte. Hem de minberin her iki yüzünde şaşırtıcı şekilde evrenin haritalarının adeta bir krokisi var. Bu kadar büyük bir tesadüf olabilir mi, yoksa bu minber planlayan, düzenleyen kimse, gerçekten bir astronomi hayranı mıydı?

İnternetteki araştırmalarıma göre İlginç şekillerin sırrını çözen kişi Araştırmacı Fevzi Ülgü Alsancak., bu yazımı yazarken tamamen onun çalışmalarından faydalandım. Kendisinden izin alamadım. Ama Türk tarihi ile ilgili bu olayda beni affedeceğini umuyorum. Araştırmacı motifleri dikkatlice incelediğinde minberin mihraba bakan yüzünde güneş sistemini keşfettiğini söylüyor.

Mihrapta yer alan Güneş Sisteminde 9 gezegen var. Burada Pluton bir başka şekildedir. Minberin her iki yüzünde yer alan 3’lü ve 12’li dolap kapakları Türk boylarını temsil etmektedir. Cami ve minberin yapılması esnasında Tebriz yakınlarında bir Türk köyü olan Devak’tan 300 kadar usta Bursa’ya, Kadızade Rumi Efendi tarafından getirilmiş ve eser tamamlanmıştır.

Kündekari sanatı açısından eşsiz bir değere sahip olan minberin ilginç bir özelliği de 6666 adet abanoz ağacı parçasından vücuda gelmesi. Bu rakam da Kuran’ı Kerimdeki ayet sayısına uymaktadır ….

Okurlarımın, Ulucaminin ve minberinin sırları konusunda bulabildiklerini okuması ve bilgi sahibi olmasını tavsiye ediyorum.