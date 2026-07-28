Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uludağ Alan Başkanlığınca 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, ‘’Uludağ Alanı Hakkındaki Kanun’’ ve ‘’Uludağ Alan Planlarının Hazırlanması ve Yürürlüğe Konulmasına ilişkin Usul ve Esasla Hakkındaki Yönetmelik’’ kapsamında hazırlanmıştır. Uludağ’ın sahip olduğu eşsiz doğal, ekolojik ve kültürel değerlerinin korunma-kullanma dengesi içinde sürdürülebilir şekilde yaşatan, dört mevsim turizm, spor, doğa ve rekreasyon olanaklarıyla uluslararası ölçekte rekabet gücüne sahip, güvenli ve küresel bir dağ hedefini içeren bu çalışmayı hep beraber değerlendirelim bu hafta.

Söz konusu Çevre Düzeni planının temel amacının, benzersiz nitelikte doğal, ekolojik ve peyzaj değerlerinin korunmasını, kırsal yerleşimlere, rekreatif alanlara sahip Uludağ’ın dört mevsim ilgi çekecek potansiyelini doğru planlayarak uluslararası turizm pazarına sunmak, olmalıdır. Bu değerler doğrultusunda, içinde yaşanan ve sürdürülebilir şekilde korunan Uludağ’ın geleceğe yönelik gelişimi yönünde atılacak adımlar hassas bir düzende planlanmaktadır.

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezi olarak bilinen Uludağ, sahip olduğu eşsiz doğal, ekolojik ve kültürel değerlerini koruma-kullanma dengesi içinde sürdürülebilir şekilde yaşatan, dört mevsim turizm, spor, doğa ve rekreasyon olanaklarıyla uluslararası ölçekte rekabet gücüne sahip, güvenli ve küresel bir dağ bölgesidir. Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezi olarak bilinen ve fakat ekolojik açıdan ülkemizin en önemli bitki alanlarından biri olan Uludağ’ı, koruma-kullanma dengesi kurularak turizmin sürdürülebilir, kontrollü ve nitelikli biçimde gelişimini sağlamak ve alanı dört mevsim ziyaret edilen bir turizm merkezi kimliğine kavuşturmak, planın temel hedefidir. Plan 1. Ve 2. Derece doğal sit alanı statüsündeki yaklaşık 2050 hektarlık alanı kapsamaktadır.

Planın Hedefleri

1. Doğal miras değerlerinin bütünlüğünü, özgün nitelikleriyle birlikte gelecek kuşaklara aktarmak,

2. Uludağ’ı, ziyaretçiye kaliteli, konforlu ve güvenli bir deneyim sunan, yerleşim düzeni, mimarisi ve altyapı kalitesi yüksek, doğal peyzajla uyumlu, kolay ve konforlu ulaşılabilen, dört mevsim kullanılan bir turizm alanına dönüştürmek,

3. Turizm ürün çeşitlerini geliştirerek Turizm Sektörünün katma değerini artırmak, istihdam kalitesini yükseltmek, kırsal yerleşimlerin Uludağ ile ekonomik ve mekânsal bütünleşmesini güçlendirmek.

Planlama İlkelerinden Önemli Gördüklerim Bazıları

1.Endemik ve nadir türlerin yaşam alanlarıyla ekolojik koridor niteliğindeki alanların planlama eşiği olarak tanıtılması ve korunması,

2.Buzul göletleri, su kaynakları ve havzalarının kirletici kullanımlardan uzak tutulması, su döngüsünü bozan yapılaşma kararlarına izin verilmemesi,

3.Etkinlik alanları, yüksek irtifa kamp tesisleri ve spor turizmi gibi kullanımların tanımlanarak 12 aya yayılması,

4.Altyapı sistemlerinin, içme-kullanma suyu, atık su arıtma, enerji, karlama, internet ve haberleşme, katı atık düzeninin, tüm alanı ve yeni kullanımları da kapsayacak kapasiteye sahip olması,

5.Alana ulaşımı ve alan içi dolaşımı sağlayan ulaşım sisteminin kontrollü girişe dayalı bütüncül bir sistem olması, teleferik, toplu taşıma, otopark bütünleşmesinin oluşturulması,

6.Alanda uluslararası standartlarda kayak pistlerinin yanında yaz turizminin alt yapısını oluşturacak yine uluslararası standartlarda yürüyüş yolları ağının, işaretlemeleri yapılarak, turizm sektörünün dört mevsim hizmet vermesinin sağlanması…

Hazırlanan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planındaki bu bilgileri okurken, sizlerle daima bu köşede paylaştığım, dünyanın bu bölgesinde aynı orman yapısına, göknar çam ormanlarına sahip Alp Dağlarındaki turizmin, yaz turizmine kaymasını hatırladım. Her vesile ile yazarım bu anımı, Fransa Alplerinde düzenlenen Kış Olimpiyatlarına Milli Takımımızla gittiğimde tanıştığım bir turizmci bana, biz artık gelirlerimizin %60’nı yazın kazanıyoruz, Avrupalıların çoğunluğu yaz tatillerini, denizde değil, Alplerde, doğanın güzellikleri içinde yürüyüş yaparak geçiriyorlar, demişti. Benim de yaz ayında Alplere çıkma fırsatım oldu, gerçekten ormanların içi, çok detaylı bilgi yön levhalarıyla donatılmış yürüyüş patikalarıyla kaplıydı, insanlar ellerinde haritalarıyla gün boyu yürüyerek tatillerini geçiriyordu.

Çıkarılan bu Çevre Düzeni Planı Uludağ’ın da uluslararası yaz turizmi pazarına açılacak kapının anahtarlarını veriyor. Hem bizim önemli, bir artımız da var, dünyada sadece Uludağ’da yetişen 37 tür endemik bitkilerimiz var. Haydi, gelin Uludağ’ımızı Göknar Ormanlarımızla, Endemik Bitkilerimizle ve de bu güzellikler arasında oluşturulacak, yön ve uzaklık levhalarıyla donatılmış yürüyüş patikaları ağıyla Uluslararası Yaz Turizm Pazarına da açalım…

Not: Önceki hafta Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinin Kocayayla’nın geleceği BTÜ’nün projesiyle şekilleniyor başlıklı çalışması yer almıştı gazetemiz haberlerinde. Bu yazımı da sevgili gençlerin değerlendirmesine sunuyorum.