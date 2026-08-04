27 Temmuz 2026 tarihinde 71 sayılı bir KDV sirküleri yayımlanmıştır. Söz konusu sirküler ile 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında indirimi kabul edilmeyen katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılmadığının tespitine ilişkin özel amaçlı yeminli mali müşavirlik (YMM) raporlarının ibraz süresinin uzatılması ele alınmış ve bu raporların ibraz süresi 31.Ağustos.2026 tarihine kadar uzatılmıştır.

7846 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında İndirimi Kabul Edilmeyen KDV’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılmadığının tespiti esası getirilmiştir. Bunun için de özel amaçlı (YMM) raporu tanzim edilmesi ve belli bir süre sonuna kadar ibraz edilmesi emredilmiştir.

7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında indirimi kabul edilmeyen KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılmadığının tespitine ilişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/C-2.6.2.) bölümünde,

I. 2.600.000 TL’ yi aşmayan ithalat işlemlerinde

A, takvim yılının altışar aylık dönemleri itibarıyla;

B. İthalat bedeli 46 Sıra No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen tutarı yani (2.600.000 TL) aşmayan ithalat işlemlerinde,

C. Mükellefler tarafından mezkur karar kapsamında KDV’nin doğru bir şekilde indirim konusu yapılıp yapılmadığının altışar aylık dönemleri izleyen ayın sonuna kadar bağlı oldukları vergi dairesine bildirilmesi şarttır.

II. 2.600.000 TL’yi aşan ithalat işlemlerinde

A. - İthalat bedeli 2.600.000 TL’yi aşan ithalat işlemlerinde ise

B. ithalatın yapıldığı yıl için tam tasdik sözleşmesi bulunmayan mükellefler tarafından takvim yılının altışar aylık dönemlerini takip eden ayın sonuna kadar mezkur karar kapsamında KDV’nin doğru bir şekilde indirim konusu yapılıp yapılmadığının tespitine ilişkin Özel Amaçlı YMM Raporu tanzim edilecektir.

C. Tanzim edilen bu raporun ibraz edilmesi gereklidir.

D. (Mükellefin ithalatın yapıldığı yıl için süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin bulunması ve düzenlenecek raporda 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında gerçekleştirilen ithalata ilişkin ödenen KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılmadığına yönelik açıklama bulunması halinde Özel Amaçlı YMM Raporu ibrazına gerek bulunmamaktadır.)

E. Yani 2.600.000 TL’yı aşan işlemler için Yeminli Mali Müşavirler tarafından özel özel amaçlı rapor tanzim edilip ibraz edilecektir.

Bu kapsamda, 2026 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan ve ithalat bedeli 2.600.000 TL’yi aşan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki ithalat işlemlerine ilişkin mükellefler tarafından 31/7/2026 tarihine kadar ibraz edilmesi gereken Özel Amaçlı YMM Raporlarının ibraz süresi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227’nci maddesine istinaden 31/8/2026 tarihine kadar uzatılmıştır.

Aşağıdaki açıklanan durumları olan firmalar tarafından verilmek üzere;

Konu önce 57 seri no.lu KDV uygulama genel tebliğinde açıklanmış ve Bu kapsamda ithalat yapan mükellefler;

- Takvim yılının altışar aylık dönemleri itibarıyla ithalat bedeli 46 Sıra No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen tutarı (2.600.000,00 TL’yi) aşmayan ithalatlara ilişkin KDV’nin, işlemin yapıldığı döneme ait KDV beyannamesinde mezkur Karar kapsamında doğru bir şekilde indirim konusu yapılıp yapılmadığını altışar aylık dönemleri izleyen ayın sonuna kadar bağlı oldukları vergi dairesine bildirirler” denmiştir.

Bu düzenleme nedeniyle ithalatta gözetim uygulaması kapsamında ithalat bedeli Ocak-Haziran 2026 döneminde 2.600.000 TL’nin altında kalan mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesine bildirim yapmak zorunlulukları bulunmaktadır. Bildirim için Son gün 31 Temmuz 2026 iken süre 31.Ağustos. 2026 tarihine kadar uzatılmıştır.

Tebliğde bildirim için standart bir form yoktur. Biz dilekçede asgari olarak aşağıdaki hususlara yer verilmesi gerektiği kanaatindeyiz..

1. Gümrük firmanızla görüşülerek Ocak-Haziran 2026 dönemi (6 aylık dönem) ithalatta gözetim uygulaması kapsamına giren ithalatların bilgisinin alınması ve toplam bazda 2.600.000 TL’lik eşik değerin altında kalıp kalmadığının tespit edilmesi,

2. Tutarın toplam bazda 2.600.000 TL’nin altında ise bunu açıklayan bir dilekçenin bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerekecektir.

3. Tutar 2.600.000 TL’nın üstünde ise zaten rapor verileceği açıktır.

4. Bu dilekçede toplam ithalat bedeli bildirilmelidir.

5. Bu ithalat nedeniyle ödenen KDV ve indirilmeyen KDV tutarı dilekçeye yazılmalıdır.

6. Bu dilekçe GİB üzerinden “Genel Dilekçe’den verilmesi gerekir.

Böylece firma ve YMM olarak görevimizi yapmış oluruz.