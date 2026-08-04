Şimdi size geçen yıl Mart ayında Washington’da idim. Gitmişken Trump’a uğradım, biraz sohbet ettik desem inanan olur, inanmayan olur öyle değil mi? İşte kanıt!

Elbette düşündüğünüz gibi, bu resim yapay zeka ile üretilmiş bir resim. Aslında böyle bir gerçek fotoğraf yok. Ama yinede işte karşınızda.

O kadar kolay ki bu yada farklı görüntüleri elde etmek şaşırıyor insan. Hayal dünyanız ne kadar genişse o kadar sınırsız sayıda üretim yapmanız işten bile değil.

Kaldı ki şimdilik yapay zeka diye isimlendirdiğimiz, bu yazılım henüz bebek bile değil. Öylesine inanılmaz bir süratle büyüyorki yarın neler yapabileceğini hayal etmek bile yavaş kalacak.

Pek çok soru var. Kendi kendine düşünürmü? İleride kendisine konulan sınırları tanımamazlık edebilirmi? Kendisini yaratanı düşman olarak algılayabilir mi? Daha neler…

Bütün bunların çok ötesinde, yaratacağı ilave pek çok farklı sorun ve çözümsüzlüğün kaynağı olacağıda gün gibi ortada. Ayrıca yaratacağı sorunların mevcut hukuk rejimleri ile çözümlenemeyeceğide görünüyor. Belkide insanlık tarihince edinilmiş her konudaki tecrübe yetersiz kalacak ve bambaşka bir evrime geçilecek.

Ancak açıkça görünen pek çok soruna karşın, bugüne kadar insanlığın bulduğu ve geliştirdiği en müthiş teknolojik gelişme. Şu an bütün dünya yapay zeka’nın getirip götüreceklerini tartışıyor. Ne varki tartışmalar yapay zekanın gelişimini hiç etkilemiyor.

Keşke bu gelişim kontrol altında olabilse. Ne yazık ki getirinin cazibesi çok büyük ve özellikle bilim insanları, merdiven altı çalışmaların da hızla devam ettiğinden emin.

Neler olacağını ancak yaşayarak göreceğiz herhalde. Ciddi kaygılar taşıyor olmakla birlikte, umalım ki bütün gelişmeler insanlığın yararına olsun.