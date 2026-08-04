Değerli Okurlar,

Bu hafta size alıntı bir bilgi ve yorumlamayı aktaracağım ancak öncesinde çok önemli bir haber var! Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), İngiltere merkezli enerji devi BP’nin Kerkük merkezli iştiraki BP Energy Company of Kirkuk Limited’in (BP ECKL) %15 hissesini satın aldı. Bu anlaşmayla birlikte Türkiye, BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu. Anlaşma kapsamında Conoco Phillips, BP ve TPAO ortaklığında bir konsorsiyum oluşturulacak. Çok stratejik ve önemli bir gelişme, emeği geçenleri kutluyorum.

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Moskova'daki *Çin Büyükelçiliği* II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Amerika Birleşik Devletleri tarafından bombalanan ülkelerin bir listesini yayınladı:



* Japonya: 6 ve 9 Ağustos 1945

* Kore ve Çin: 1950–1953 (Kore Savaşı)

* Guatemala: 1954, 1960, 1967–1969

* Endonezya: 1958

* Küba: 1959–1961

* Kongo: 1964

* Laos: 1964–1973

* Vietnam: 1961–1973

* Kamboçya: 1969–1970

* Grenada: 1983

* Lübnan: 1983, 1984 (Lübnan ve Suriye'deki hedeflere saldırılar)

* Libya: 1986, 2011, 2015

* El Salvador: 1980

* Nikaragua: 1980

* İran: 1987

* Panama: 1989

* Irak: 1991 (Körfez Savaşı), 1991–2003 (ABD ve İngiliz saldırıları), 2003–2015

* Kuveyt: 1991

* Somali: 1993, 2007–2008, 2011

* Bosna: 1994, 1995

* Sudan: 1998

* Afganistan: 1998, 2001–2015

* Yugoslavya: 1999

* Yemen: 2002, 2009, 2011

* Pakistan: 2007–2015

* Suriye: 2014–2015

* İran: 2025 – devam ediyor…



Çin şunları vurguladı: "Dünya için gerçek tehdidin kim olduğunu asla unutmamalıyız."



Peki bütün bunlar olurken;

* Batı dünyası ABD'ye karşı hiç öfke gösterdi mi?

* ABD'ye karşı hiç yüksek sesle, birleşik bir kınama oldu mu?

* ABD eylemleri nedeniyle hiç yaptırımlarla karşı karşıya kaldı mı?



"Uluslararası toplum" dediğimiz tüm bu küresel sistem sessiz bir seyirci olarak kaldı; ABD ise ülkelere bir haydut gibi saldırıp hayallerini korkunç kabuslara dönüştürdü.



Kınama yok. Azarlama yok. Hoşnutsuzluk belirtisi yok. Sadece korkak, utanmaz ve ikiyüzlü bir küresel vicdan var.



Bu liste, küresel medya ve Batılı hükümetlerin İran'ın İsrail'e saldırısını sert bir şekilde kınadığı ve Amerika'nın kendi tarihini tamamen görmezden geldiği bir zamanda, Moskova'daki Çin Büyükelçiliği tarafından siyasi ve ahlaki bir mesaj olarak yayınlandı.



Bu listenin amacı, ABD ve Batı'nın insan hakları, uluslararası hukuk ve küresel güvenlik söz konusu olduğunda uyguladığı çifte standartları ortaya çıkarmaktı. Çin büyükelçiliği dünyaya gerçek tehdidin II. Dünya Savaşı'ndan bu yana 30'dan fazla ülkeyi bombalayan ülke olduğunu hatırlatmak için bu listeyi yayınladı.



Bu veriler ve yorumlar ışığında herkes kendi değerlendirmesini yapmalı ancak Çin ve Rusya’nın da bombalama ve insan hakları konusunda masum olmadığı gerçeği de unutulmamalı! Diğer yaramaz çocuk ise ne yazık ki dünya liderlerini satın alıp, ekonomik üstünlüğü ile saçmalamaya devam ediyor.

Bugün yaşananları daha iyi anlamak ve yorumlamak için birçok konuda geçmişi irdelemeliyiz…

Dünü bilmezsek, bugün ve yarını sağlıklı değerlendiremeyiz.

Sevgi bombaları atılsın, güzelleşsin dünya…

Saygılarımla