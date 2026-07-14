Değerli Okurlar,

Bu yazıyı geçen hafta köşemde paylaşmakta geç kalsam da ziyaret öncesinde aşağıdaki söylemlerimi sanal medyada paylaştım. Şimdi, zirve bitti, benim söylemlerim ve gerçekleşmeleri kıyaslamak adına ve gazetemde da tarihe not düşmek adına bu hafta paylaşıyorum.

Ev sahibi ben olsaydım, aşağıdakileri söylerdim;

Kıbrıs; sabit uçak gemimizdir, NATO’nun garantörlüğüne gerek yoktur,

Kıbrıs’ın tanınması için toprak vermeyiz,

Kıbrıs’a niçin çıktığımız unutulmamalıdır,

Ege ve Akdeniz’de hukuksuz dost silahlanması sonlanmalı ve silahlar geri çekilmelidir,

Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için değil miyiz? Maceralarda maşanız olmayız,

Türkiye’ye herhangi bir yaptırım kabul edilemez; devam eder veya eklenirse çıkarız,

Ermeni soykırımı kabullerinizi geri çekin,

İsrail’in ipini sıkı tutun,

Suriye, Irak ve İran’da terörist gruplara desteği kesin, onları resmileştirmeyin,

Herkesin Mavi Vatanı kendine, Kırmızı çizgimizdir,

ASELSAN ve benzeri şirketlerimiz Türk kalacaktır,

(ama Ülkemiz dış borcunun iki katı karşılığında düşünebiliriz!),

Savunma sanayi ürünlerimizden alın, diğer ürünlerimizden de,

Halklarınızın sesine kulak verin.

Şanlı tarihimize bakınca; bizimle düşman değil dost olmak daha akılcıdır!

Bunlarda içe söylemlerim;

Endüstri 4.0, toplum 5.0 olmuşken NATO 3.0 geride kalmış olmuyor mu?

Güzel görünelim diye şehre makyaj yapmak halkımızı mahcup ediyor,

İçeride yoksulluk çoksa, görsel itibardan tasarruf olur,

Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol,

İzinler, kısıtlamalar, yasaklarla özgürlükler sınırlanmamalıydı,

Misafirlerimizi halkımızdan mı koruyoruz?

BEĞENMEYEN ALMASIN!

BİZLER ÇALIŞKAN ve BİR OLALIM YETER…

Şimdi, zirve bitti, benim söylemlerim ve gerçekleşmeleri kıyaslamak ve gazetemde da tarihe not düşmek adına bu hafta paylaşıyorum.

Zirve sonrası görüşlerim;

Önerdiğim hiçbir madde sonuç açıklamasında yer almadı, dilerim aralarında konuşmuşlardır,

Filistin soykırımı ele alınmadı, İsrail eleştirilmedi,

abd başkanının verdiği sözler kendini bağlar, henüz oldu sayılmaz çünkü ülkenin ayrı onay mekanizması var!

Boğaziçi köprü ışıklarındaki renkleri herkes abd bayrağı olarak yorumladı ama üye ülkelerden; İngiltere, Fransa, Hollanda, Hırvatistan, Çekya, İzlanda, Norveç, Slovakya ve Slovenya bayraklarında da aynı renkler hâkim!

Bundan sonra ülkelerin bütçelerinden ayırmayı planladıkları %5 çok büyük rakam (dünyada açlık ve eğitim için harcanabilir),

NATO bir savaş kulübü olmuş!

abd’nin ülkelerine ve topraklarına göz diktiği Kanada İzlanda Danimarka/Grönland aynı kulüpteler; bu nasıl kardeşlik oluyor?

Benim sonuç bildirgem;

Oluşumun kuruluş ve varoluş sebebi RUSYA ile kalıcı barış yapılsın ne oluşuma ne de silah yatırımına gerek kalmasın 😊

BARIŞ DOLU GÜNLER DİLERİM…

Saygılarımla