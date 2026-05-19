Birçok yazımda bahsediyorum; ülke ve dünya gündemi o kadar dinamik ve değişken ki; bırakın haftalığı, her gün köşe yazarsınız, hatta bazı günler birden fazla… Bu sebeple, detaylarına girmeden radarıma giren birkaç konuyu özetlerle sizlerle paylaşmak isterim.

. SAVAŞ sonrasında bölgede yaşananlar sonrasında İstanbul ve Türkiye, Dubai ve BAE’nin yerine güçlü bir adaydır. Bu konuda doğru iş birlikleriyle akılcı ve stratejik adımlar atılmalıdır. Ayrıca, yıkılan İran’ın inşası ve eşyalanması da unutulmamalıdır.

. ENFLASYON oranlarına virgülleri yuvarlayarak bakalım: Rusya %6, Ukrayna %9, İran %50, Türkiye %32; savaşta olan ülkelerin (üstelik İran yerle bir oldu) oranlarıyla ülkemiz oranlarını kıyaslayınca ister istemez soruyor insan! BİZ KİMİNLE SAVAŞIYORUZ?

. DÖVİZ rakamlarının uzun süredir baskılanması, ne yazık ki ihracatçılarımızın ciddi pazar ve iş kayıplarına neden olmuştur ve olmaktadır. Tekstil neredeyse göçtü, otomotiv ise; Polonya ve İspanya’dan pahalı kaldı, Almanya ve Fransa ile eş değer oldu. GELECEĞİMİZİ KAYBEDİYOR MUYUZ ? SANAYİCİYİ DİNLEMEK LAZIM.

. israil’in, İran savaşını bahane ederek, Suriye ve Lübnan topraklarını işgal ederek, kendi topraklarını %70 artırdığını biliyor muydunuz? Adeta bir CAMBAZA BAK durumu!

. VARLIK BARIŞI 8. kez gelecekmiş! Paralar geldikten sonra yatırılacak enstrümanlara göre %0-5 arasında verilendirilecekmiş ve bu kişilerden 20 yıl boyunca vergi alınmayacakmış! İki yorumum var;

1.OECD Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından ülkemiz 2021’de ‘kara para ve finansal suçla mücadelede yetersiz kaldığı’ gerekçesi ile gri liste kapsamına alınmış, bu da yabancı yatırımın önünü kesmişti. Gri listeden yeni çıkmıştık, şimdi yeniden gri listeye mi gireceğiz ?

2. Yıllardır kazandığının VERGİSİNİ VERENELERE İADE OLACAK MI ?

. DOLAR MİLYONERİ (30 milyon $ üzeri servete sahip) sayımız son beş yılda %94 artarak 4,208 kişiye çıkmış. Açlık ve yoksulluk sınırının altındaki nüfusun artış oranlarına da baksanız!

. ODTÜ’lü BAYRAĞA SALDIRMAZ, ÜLKESİ ve DÜNYADA ONUN İÇİN YAŞAR! Bu provokasyonu yapanlar muhtemelen tespit edilmiştir, paylaşılsa iyi olur…

. KIRMIZI ET üretimindeki yirmi yıl aradan sonra ilk düşüş 2024’te olmuştu ve bu 2025’te %10 azalarak 1,885,000 tona gerilemiş!

. TARIM TOPRAĞI; kişi başına düşen alan 22 yılda 4,09 dekardan 2,79 dekara gerilemiş! Yani 2,5 milyon hektardan fazla arazi üretim dışına çıkmış.

. HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI’nın avukatlık, hakimlik, savcılık veya noterlik gibi mesleklere başlayabilmeleri için 2024 yılından sonra Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) adı verilen bu sınavdan geçmeleri zorunlu hale getirilmiş. Diplomalar yetersiz mi kalıyor ?

. İNME RİSKİ; Dünya İnme Örgütü'nün yeni araştırmasına göre aşırı sıcaklıklar, ani sıcaklık değişimleri, orman yangınları ve toz fırtınaları dahil iklim değişikliğiyle kötüleşen çevresel koşullar inme riskiyle doğrudan bağlantılı. Hava kirliliğinin de bu riski artırdığı tespit edilmiş.

. AKBELEN’DE KAMULAŞTIRMA DURDURULDU; Orman çevresindeki tarım arazilerinin kömür madenciliği için acele kamulaştırılmasına yönelik kararın yürütmesini durduruldu. Avukatlar, köylülerin zeytinliklerini ve yaşam alanlarını korumak için yürütülen hukuk mücadelesinde kritik bir eşiğin aşıldığını belirtti. TEŞEKKÜRLER DANIŞTAY.

. TEMİZ ENERJİ; BM İklim Şefi, İran savaşının yarattığı petrol ve gaz arz krizinin, ülkelerin fosil yakıt bağımlılığını azaltma çabaları nedeniyle dünyanın yenilenebilir enerjiye geçişini "olağanüstü hızlandırdığını" açıkladı. ZOR ZAMANLAR SINIRLARI ZORLAR!

. 15 YAŞ ALTI’na sanal (sosyal deniyor) ağ sağlayıcıların hizmet sunması yasaklandı! “Ayrıştırılmış hizmet” modeli zorunlu oldu. Oyun platformları da yasa kapsamına dahil edildi. Üyelik nasıl doğrulanacak, merak ederim.

