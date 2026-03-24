Değerli Okurlar,

Muhtelif medya ortamlarında ekonomistler veya benzer konularda yorum yapanlar, piyasanın geleceği konusunda muhtelif yomlarda bulunurlar ama sonunda “yatırım tavsiyesi değildir” derler, sebebi de kendilerini dinleyip önerilen yatırımları yapanların, kaybettiklerinde kendilerinin sorumlu tutmasını önlemektir.

Ben ise bugün size yatırım tavsiyeleri vereceğim; sıkı durum başlıyorum 😊

Önce eğitime yatırım yapınız, hem de her türlüsüne; ama bağnaz, yoz, yobaz olmayan. Çocuklarınızı iyi eğitmek ve öğretmek için azami çabayı harcayınız. Zira, arkanızda bırakacağınız en büyük eser “iyi yetiştirilmiş çocuklardır”. Çocuğunuz yoksa da başka çocuklara dokununuz. Ayrıca kendinizi de ömür boyu eğitmeye devam ediniz. Her şeyi okuyabilirsiniz, kütüphaneler bedava. Sadece okumakla kalmayın bir enstrüman çalmayı deneyin, en iyisi olmanız gerekmez; ruhunuz beslense yeter. Yine bedava erişebileceğiniz internet bağlantılarından sayısız video var. Tartışmalar, belgeseller, tarifler, tamirler, neler neler… İnanın meslek sahibi bile olursunuz, eğer ihtiyacınız yoksa bilgi sahibi olurunuz. Hani bir söz var ya “hiç ölmeyecekmiş gibi…”.

Sonra nezakete yatırım yapınız; “selam, merhaba, günaydın, iyi günler, iyi akşamlar, nasılsınız, çok şıksınız, çok güzelsiniz, nasıl yardımcı olabilirim, yapabileceğim bir şey var mı, iyi misiniz?” sözlerinin mutlak kullanınız. Sizde mutlu olacaksınız karşınızdaki de…

En çok da gülmeye yatırım yapın; hayata değer, anlam ve neşe katınız. İnanın siz güldükçe güzelleşecek hayat.

Her ne olumsuzluk yaşamış ve yaşıyor olursanız olun, bunları karşı tarafa geçirmeye hakkınız yok; mutlaka pozitif olun. Yıllar önce hava durumunu aktaran sunucunun söylediği gibi “hava nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun”, cidden havanız değişecek.

Karşınızdakini dinlemeye yatırım yapın mesela; farklı, aykırı, saçma, komik görüşleri olan birini önce dinleyin. Unutmayın o da bir birey, dinleyin ve sonra sıra size nasılsa gelecek. Ama peşin hükümlü olmadan.

Güzel günleri, haftaları, ulusal bayramları, model kişileri anmak ve yaşatmak; söylem, bayrak, gösterilerle değil o değerleri hayatınıza katıp uygulamakla olur. Yani o değerleri eylemlemeye yatırım yapın.

Sabır da başka bir yatırım aracıdır; özellikle trafikte, sokakta omuzlar ya da bakışlar çarpıştığında, çocuklar büyürken, eşler farklı düşünürken. Çekin bir ya sabır hatta daha çok, inanın hayat kurtarır.

İnanca yatırım yapın; insanlık tarihindeki tüm dinler ve öğretiler aralarında genellikle şekilsel farklılıklar barındırırlar ama özünde iyi bir insan olmayı tariflerler.

Günümüzde giderek ihtiyaç duyduğumuz barışa yatırım yapın; laf atmayın, taş atmayın, kurşun atmayın, bomba atmayın, kıymayın çocuğa, gence, kadına ve insana, kıydırmayın. Bu konuda ısrarlı ve aktif olun.

Her ne kadar ülkemizde bu konu çok ama çok kötü yönetilip, yönledirilsede toprağa yatırım yapın. En çok da o verecektir tüm bereketiyle.

Ve insan olmaya yatırım yapın; bir insan doğduğunda sahip olduğu erdemleri zaman içerisinde bozdurmaz ve öldürmezse, cenneti dünyada kardeşçe yaşamak işten bile değildir.

BU YATIRIM TAVİSYELERİMİ İÇSELLEŞTİRİRSENİZ HAYATA VE HAYATINIZA DEĞER KATARSINIZ.

Nerden mi biliyorum? Çünkü yıllardır öyle yaşıyorum ve OLmaya çalışıyorum…

Saygılarımla