Değerli Okurlar,

Geçtiğimiz hafta yaşanan bazı gelişmelere yönelik gözlem ve geri bildirimlerimi paylaşmak isterim.

AB (Avrupa Birliği);

ABD Temsilciler Meclisine sunulan yasa tasarısına göre Türkiye artık Avrupa ülkesi değil, Ortadoğu ülkesi sayılacakmış! Geçen hafta da Avrupa Parlamentosu sert bir rapor onaylamıştı! AB üyeliğimiz yıllardır sorun ve ne yaparsak yapalım bu yapı bizi kabul etmez… Bende yıllardır diyorum ki, biz; birbirimizi engellemeyi bırakalım, ekonomik, hukuki, insani, teknik, sanat ve felsefede konularında gereğini yapalım ve MUTLAK MEDENİYET seviyesine ulaşalım, herkes bizim kapımıza gelecektir… HERŞEY SEÇİLENLERİN ve YÖNETENLERİN ELİNDE…

DK (dünya kupası);

İran’a saldırıları sebebiyle 6 Mart tarihinde sanal medyadan şöyle bir paylaşımda bulunmuşum!

“Dünya kupasına katılacak ülkelere çağrımdır: ABD’deki maçları katılmayarak protesto edin”.

Eğer ülkemiz bu çağrıya uysaydı, inanın yaşananlardan daha hayırlı bir sonuç olurdu 😊

Birde hesap verme polemiği var! Başarı takdir edildiği gibi başta yönetenler olmak üzere başarısızlığında gereği yapılır ama bunu dile getirecek parator değil saygın kişiler olmalıdır.

KK canlı yayın röportajı;

- Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum…

- Ama verdim diyor,

- Efendim!

- Ben size bir şey sorayım,

Canlı yayın kazaları olabilir ama bu program zincirleme bir kazaydı…

Saygılarımla