Kısaca TUSAŞ diye bilinen Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı, 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azaltmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bünyesinde kurulmuş bir şirketti.

Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş uçağı olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararıyla birlikte; bu uçakların üretimi, uçak sistemlerinin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Türk Hava Kuvvetleri’nin hizmetine sunmak üzere TUSAŞ, 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllık bir süre için kuruldu. 25 yıl dolmadan 2005 yılında TAI'deki yabancı hisseler Türk hissedarlar tarafından satın alınarak, TAI ve TUSAŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) çatısı altında birleştirildi. Havacılık ve uzay sanayinde küresel ilk yüz oyuncu arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii şirketinde Havacılık Yapısalları Grubu, Uçak Grubu, Helikopter Grubu, İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri Grubu,

Uzay Sistemleri Grubu, Milli Muharip Uçak Grubu ve Mühendislik Grubu adı altında stratejik iş merkezi olarak örgütlendi.

TUSAŞ, Ankara’da 4 milyon metrekare açık, 640 bin metrekare kapalı alanda sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar entegre havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim ve entegrasyon süreçlerinde hizmet veren modern tesislere sahiptir.

Boeing ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Boeing 737’lerin motor kapağı üretim ve tedariki için yapılan anlaşma gereği, 2025 yılından itibaren üretilen tüm Boeing 737 uçaklarında kullanılan motor kapaklarının yarısını TUSAŞ üretmekte ve Boeing’e vermektedir.

B737 motor kapaklarının üretiminin yanı sıra TUSAŞ, Boeing 787 Dreamliner tipi uçaklara irtifa dümeni, kargo paneli, kuyruk yatay hücum kenarı ile 737 irtifa dümenini üretiyor. Yıllardan bu yana halen uçmakta olan Boeing uçakları için binlerce parça ve komponent teslimatın TUSAŞ’ın son teknolojiye sahip modern tesislerinde gerçekleştiriliyor.

TUSAŞ, Boeing’in yanı sıra Airbus’a da yedek parça ve gövde bileşenleri üreten birinci sınıf, küresel bir Tier-1

(Birinci Kademe) tedarikçi olarak, nihai ürünü üreten ana üreticiye (OEM.

“Original Equipment Manufacturer" -Orijinal Ekipman Üreticisi) parça, montaj veya sistemleri doğrudan sağlayan en üst düzey tedarikçidir. Bu üreticiler TUSAŞ GİBİ aracıları ortadan kaldıran ana markanın birinci derece iş ortağıdır.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ticari uçaklar için şu parçaları üretmekte.

• Airbus İçin: A350F kargo uçağının tüm metalik parçaları, A321 uçağının gövde panelleri ve kontrol yüzeyleri.

• Boeing İçin: Boeing 737 uçaklarının motor kapakları, 787 Dreamliner için kargo kapıları, 737 MAX 10 programı için kritik gövde bileşenleri ve binlerce alt montaj parçası.

• Genel Yapısal Parçalar: Kompozit paneller, uçak gövde iskeletleri ve hareketli parçalar.

TUSAŞ’ın nasıl bir şirket olduğunu ve başarısının altında yatan gerçeği tam görebilmek için web sitesinde ilan ettiği iki konuya dikkate sunuyorum.

Tedarikçilere karşı sorumluluklar

Tedarik zinciri yönetimini şeffaf, izlenebilir ve kurumsal prosedürlere dayalı bir sistemle yürütür. TUSAŞ; tedarikçi ve iş ortaklarından tüm faaliyetlerinde iş etiğine uygun davranmalarını, yürürlükteki mevzuata ve TUSAŞ standartlarına tam uyum sağlamalarını bekler. İş ilişkileri adalet, saygı, profesyonellik ve karşılıklı güven temelinde yürütülür.

Rakiplerimize karşı sorumluluklar

TUSAŞ, rekabet hukukuna ve ilgili düzenlemelere tam uyum sağlamayı temel bir ilke olarak benimser; yabancı hükümetlerle, devlet kurumlarıyla ve uluslararası kamu otoriteleriyle yürütülen faaliyetlerini adil rekabet kuralları çerçevesinde yürütür, rakiplerine karşı haksız avantaj sağlayacak hiçbir uygulamaya başvurmaz. TUSAŞ, sanayi casusluğu, gizli bilgi elde etme amacı taşıyan yöntemler veya iş ahlakıyla bağdaşmayan diğer davranışlardan kesinlikle kaçınır. Rekabet sadece yasal, meşru ve etik zeminde yürütülür, bütün ticari faaliyetlerde şeffaflık, dürüstlük ve profesyonellik esas alınır.”

Yarım asırlık bir geçmişe sahip TUSAŞ savunma sanayi ve havacılık alanında Türkiye’nin yüz akı şirketlerden biridir. Kuranlara ve yaşatanlara saygı ve minnet duygularımızı iletiyoruz.

Mutlu yarınlar Türkiyem.