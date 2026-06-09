Türkiye’de faaliyet gösteren havayolu şirketlerinin Avrupa ülkelerinde şirket kurmasının, ortak olmasının ve satın almasının gerekçesi acaba ne olabilir?

Şöyle geriye doğru gittiğimizde hangi yerli havayolu şirketi Avrupalı’laşma

gayretine girmiş ve nasıl sonuç almış gözden geçirmekte fayda var. Milli taşıyıcı Türk Hava Yolları bundan 35 yıl önce Alman Lufthansa ile ortaklık kurup T.C tescilindeki Sun Ekspres’ı hayata geçirdi. (Almanya’da kurulan Sun Ekspres Almanya ise kapatıldı.)

Türk Hava Yolları, daha sonraları Air Bosnia ve Air Albania adlı iki yabancı şirkete ortak olduysa da bu girişimler ne yazık ki olumlu bir sonuç vermedi.

THY, 2025 yılında İspanyol şirketi Air Europa’ya ortak olarak (300 milyon Euro karşılığı yüzde 25-27’lık hisse) Avrupalılaşma konusunda çok önemli ve ses getiren anlaşmaya imza attı.

Özel sektörün bu konuda geçmişteki adımlarıma bakınca hüsran görürüz.

Avrupalılaşmadan önce iddialı Atlasjet Ukrayna’da Atlas Ukrayna ve Irak’ın Kürt Federe Bölgesi’nde Zagros Air adlı şirketleri kurarak genişlemek için gayret sarfettiyse de başarılı olamadı. Onur Air, sıkıntıya girdiği dönemlerde Bulgaristan’da Holiday Europe adlı bir şirket kurarak bu adımı atan şirketler arasına katıldıysa da çözüm olmadı.

Bu işte ilk başarılı adım Corendon Airlines’tan geldi diyebiliriz. İlk olarak Corendon Dutch adıyla Hollanda’da üç uçaklık bir şirket kuran Corendon, ardından Malta’da Corendon Airlines Europe adıyla 15 uçaklık filoya sahip bir havayolu şirketi kurdu. Ardından Free Bird Airlines de yine Malta’da Free Bird Europa adıyla üç uçaklı bir şirket kurdu. Bu şirket uçuşlarını çok başarılı bir şekilde sürdürüyor. (Free Bird, Avrupalı olma yolunda başka bir adımla Almanya Havayolu Temsilcileri Kurulu (BARIG), üyeliğine kabul edildi)

Sektörün eskilerinde MNG Airlines ise filosunda A300 tipi iki kargo uçağı olan Slovenyalı Solinair adlı şirketteki ortaklığını yıllardır başarıyla sürüyor.

Pegasus Hava Yolları, Çekya merkezli havayolu grubu Smartwinngs ve onun bünyesinde yer alan dünyanın en eski havayolu markalarından Czech Airlines’i (Çek Hava Yolları) satın almak için anlaşma imzaladı. Satın alma 154 milyon euro bedelle yapıldı.

Irak asıllı olan İngiliz vatandaşı Kadri Abdul-Khalik Muhiddin tarafında TC tesciliyle kurulan Tailwind Airlines de

(Aynı zamanda İstanbul ve Bodrum’da bulunan çok uluslu AMAC Aerospace adlı uçak bakım şirketinin de sahibi.)

Avrupa Birliği pazarında daha rahat hareket edebilmek ve pastadan pay alabilmek için Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te bir havayolu şirketi kurdu.

Her ne kadar havayolu şirketi kurmak Türkiye’ye göre bürokratik anlamda daha kolay ve daha az maliyetli olsa da pazar şartlarının değişkenlik gösterdiği Avrupa Birliği ülkelerinde ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance) yani uçak, ekip, bakım, ve sigorta ve wet lease( sadece ekip) şeklindeki kiralamalarda söz sahibi olmak önem arzeden bir durum olarak öne çıkıyor. Türkiye kökenli firmaların bu alandaki başarıları dolaylı olarak ülkemize ekonomik katkı sağlayacak.

Bunu dışında dünyada farklı yerlerde Türk girişimcileri ve Türk sermayesiyle kurulmuş irili ufaklı havayolu, havacılık şirketi veya hava taksi işletmelerinin varolduğunu biliyoruz. Fakat bunların hangi ülkelerde, ne üzerine faaliyet gösterdiğini bilebilmek mümkün değil.

Dünyadaki havayolu şirketlerinde Türk vatandaşı pilotların olmasının yanı sıra Türk kökenli ve Türk ortaklı havayolu şirketlerinin de söz sahibi olması en büyük dileğimiz. Elbette Türk Hava Yolları dünya çapındaki başarılarıyla göğsümüzü kabartıyorsa da aynı şekilde Avrupalılaşmanın yanı sıra, global sektör olan havacılık alanında evrensel olarak isim yapacak yeni ve güçlü şirketlere de sahip olmak gerek.

Tıpkı, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI), yaptığı sıralamada yer alan savunma sanayii şirketlerimiz gibi. Türkiye savunma sanayisinin öncü kuruluşu ASELSAN 54. sıradan, insansız hava araçları teknolojisindeki küresel başarısıyla dikkat çeken BAYKAR’ın 69’uncu sıradan, havacılık ve uzay projeleriyle öne çıkan TUSAŞ ise 78’inci sıradan bu listeye girerek dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasına girdiği gibi. Bilmeliyiz ki, Türkiye’nin kalkınması ancak bu tür şirket ve girişimlerle mümkün olur.

Mutlu yarınlar Türkiyem.