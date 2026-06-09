5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 134. madde hükmü şöyledir; "Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma MADDE 134. - (1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim tarafından karar verilir. (2) Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere el konulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde, elkonulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir. (3) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılır. (4) İstemesi halinde, bu yedekten bir kopya çıkarılarak şüpheliye veya vekiline verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır. (5) Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine el koymaksızın da, sistemdeki verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası alınabilir. Kopyası alınan veriler kâğıda yazdırılarak, bu husus tutanağa kaydedilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır." Üstteki hükümler ile, bilgisayar ve bilgisayar kütüklerinde arama, kopyalama ve el koymaya ilişki usul ve esaslar düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesi, söz konusu düzenlemeler hakkında yapılan başvuru üzerine, 6216 sayılı Kanun'un 43. maddesi uyarıca ilgisi nedeniyle, Anayasa'nın 13. maddesi yönünden inceleyerek; diğer gerekçeler yanında özellikle Anayasa'nın 20. maddesinin birinci fıkrasında herkesin özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkı; bir yönüyle özel hayatın gizliliğine dokunulamayacağı gerekçesiyle aldığı 12/2/2026 Tarih, 2023/128 Esas ve 2026/36 Kararıyla aşağıda belirtilen hükmü kurmuştur; "4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 134. maddesinin; A. (1) numaralı fıkrasının birici cümlesinin "Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkanının bulunmaması halinde, hakim ... tarafından şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin haline getirilmesine karar verilir." bölümünün Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, B. (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin " bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması ... halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere el konulabilir" bölümünün Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, C. Kalan kısmının 6216 sayılı Kanun'un 43. maddesinin üçüncü fıkrası ile 6216 sayılı Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince KARARIN RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK DOKUZ AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE karar vermiştir. Söz konusu karar 25 Mayıs 2026 Tarih ve 33264 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çalışmalarınızda başarı, ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.