İşçilerin yıllık ücretli izin hakları konusunda işveren ile zaman aman sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorun işçinin ücretli izin alacağının bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır. İşçi olarak çalışanların yıllık ücretli izin hakkının belirlenmesi ve kullanımı hakkında; 4857 sayılı İş Kanunu’nun (kısaca “Kanun”) 53., 54. ve 55 inci maddeleri ile 03.03.2004 tarih ve 25391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği (kısaca “YÜİY”) hükümleri uygulama görür. İşçilerin yıllık ücretli izin hakları konusunda işverenle olan uyuşmazlıklar sadece iş sözleşmesi süresince değil, bu sözleşmenin sona ermesi durumunda da söz konusu olabilir. Nitekim, sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti Kanun'un 59'uncu maddesinde şöyle düzenlenmiştir; "İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar. İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 17 nci maddede belirtilen bildirim süresiyle, 27 nci madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez." Bu durumda sözleşmenin sona erme şekli ve iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığının tespiti önemli bulunmaktadır. Bu konuda ispat yükü işveren üzerinde olup, gerekirse işçiye yemin önerisinde de bulunabilir. İşçinin yıllık ücretli izin hesabında Kanun'un 56/V'inci madde fıkra hükmüne göre; "Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz." Dolayısı ile, işçilerin yıllık ücretli izin hakları konusunda, iş sözleşmesi sona erse bile, işveren ile arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde yukarıda belirtilen düzenlemeler esas alınmalıdır. Aynı anlayış, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 03.02.2026 Tarih, 2025/9525 Esas ve 2026/757 Karar sayılı içtihadında da benimsenmiştir.[1]

Çalışmalarınızda başarı, ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler en içten saygılarımızı sunarız.

Jur. Dr. Mevci Ergün

[1] Yargıtay içtihatı 9 Haziran 2026 Tarih ve 33275 Sayı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.