Kamu ihalelerinde zaman zaman ihalenin haksız feshi söz konusu olabilmektedir. Bu durumda, ihalenin haksız feshi halinde tazminat istemi olasıdır. 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun (Kısaca “KSK”) 25 inci maddesine aykırılık olup olduğu gerekçesiyle feshin hukuka uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. KSK’nın “İdarenin sözleşmeyi feshetmesi başlıklı” 20 nci maddesine göre; “Aşağıdaki hallerde idare sözleşmeyi fesheder: a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam emesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 inci maddede sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, Hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” KSK’nın “Sözleşmeden önceki yasak fiil ve davranışlar nedeniyle fesih” başlıklı 21/I’inci madde fıkrasına göre; “Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanununa göre yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” KSK’nın “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 25’inci maddesi şöyledir; “Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil ve davranışlarda bulunmak yasaktır: a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak. d) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek. e) Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak veya 29 uncu madde hükümlerine ayrırı hareket etmek. f) Mücbir sebepler dışında, ihale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek. g) Sözleşmenin 16 ıncı madde hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması.” Yüklenicinin, idarenin ihale sözleşmesini haksız olarak feshetmesi başvurusunda aşağıda belirtilen hukuki değerlendirme yapılır; a) Somut olayda uygulanan veya uygulanması gereken hukuk kurallarının kabul edilebilir herhangi bir yorumuna dayanılmaması, b) Delil ile bu delilin ispat aracı olarak kullanıldığı vakıa arasında kurulan bağın kabul edilebilir bir muhakemeye dayanmaması veya mantık dışı bir çıkarıma dayanması. c) Açıkça yanlış olan olguların hükme esas alınması, d) Somut olayın açıkça belirli olan koşullarının gözetilmemesi, e) Belirli bir hususu ispat ettiğinde kuşku bulunmayan bir delilin açıkça keyfi olarak dikkate alınmaması, f) Somut olayın açıkça belirli olan koşullarının gözetilmemesi, g) Maddi olayın tespitinde aksi ispat edilemeyecek ve savunma yapmayı anlamsız kılacak varsayımlara dayanılması.

Çalışmalarınızda başarı, ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.

Jur. Dr. Mevci Ergün

Anayasa Mahkemesinin 2021/21908 Başvuru Numaralı 24/2/2026 Tarihli Kararı (Temmuz 2026 Tarih ve 33312 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan)