Bu hafta bir haber sitesinde, Kanada Alberta Üniversitesi’nde yapılan, öğrencilerinden birinin kot pantolunu uzun süre giydiğindeki dayanıklılık ve hijyeni ölçen bir test hakkındaki biraz da magazinvari haber gözüme çarptı.



Kot pantolonlar gerçekten de uzun süre kullanılabilmesi ve dayanıklılığı ile çok önemli bir yere sahip. Pek çok fiziksel iş kolunda adeta bir iş kıyafeti işlevi görüyor. Kot kumaşın tarihini araştırmak istedim ve pek çok ilginç ayrıntıyı öğrenme fırsatı buldum.



18. yüzyılda Fransa'nın Nimes kentinde üretilen ve "serge de Nimes" adıyla bilinen dayanıklı pamuklu kumaşın adı zamanla "denim"e dönüştü. Bu kumaştan dikilen mavi pantolonlar ise adını, Fransızların İtalya'nın Cenova kentine verdiği "Genes" isminden aldı. Bu kelime İngilizcede "jeans" olarak yerleşti. Böylece bugün tüm dünyada kullanılan "blue jeans" adı ortaya çıktı. Türkiye'de ise blue jeanlerin "kot" olarak anılması, bu kumaşı ilk defa yerli olarak üreten Muhteşem Kot'un soyadından geliyor.



Günümüzdeki blue jeansin temeli, Jacob W. Davis’in 1871’de iş pantolonlarının cep ve dikiş noktalarını metal perçinlerle güçlendirme fikrine dayanıyor. Bu tasarımın patenti ise 1873 yılında Jacob Davis ve Levi Strauss tarafından alınmış.



Levi Strauss, San Francisco'da dayanıklı kumaş ticareti yaparken, altın madencileri ve diğer işçilerin sağlam iş pantolonlarına duyduğu ihtiyaç, daha dayanıklı kumaşlardan pantolon üretilmesine öncülük etmiş. Kısa süre sonra denim kumaş da bu amaçla kullanılmaya başlanmış.



Türkiye, bugün dünyanın önde gelen denim üreticileri arasında yer alıyor. Dünyada denim pazarı yaklaşık 80-90 milyar dolarlık büyük bir ekonomik hacme ulaşmış durumda. Ülkemiz, Avrupa Birliği'nin en önemli denim kumaşı tedarikçilerinden biri ve dünya denim ihracatında da en üst sıralarda yer alıyor. Türkiye'de yılda yaklaşık 750 milyon metre denim kumaşı üretiliyor, dış pazarlara da yaklaşık 150 milyon adet kot pantolon ihraç ediliyor. Bu, dünyada satılan 2 milyar adetin yüzde 10’una yakın bir rakam.



Bursa açısından bakarsak, İnegöl'de faaliyet gösteren ISKO, tek çatı altında dünyanın en büyük denim kumaşı üreticisi konumunda. Yılda yaklaşık 300 milyon metre denim kumaşı üreten tesis, dünyada lüks kot markalarına hammadde sağlıyor.



Peki, kot kumaşı nedir? Kot kumaşı, çoğunlukla pamuk ipliklerinden üretilen; dayanıklı ve tok yapılı bir kumaş türü. Diğer kumaşlardan ayıran en önemli özelliklerden biri dokuma şekli. Genellikle kumaşın bir yöndeki iplikleri indigo denilen çivit mavisine boyanıyor, diğer yöndeki iplikler ise beyaz kalıyor. Kot kumaşına o bildiğimiz karakteristik mavi-beyaz görünümü veren de bu yapı.



Günümüzde kot kumaşları dayanıklılığının yanında daha rahat ve esnek hale de getiriliyor. Bunun için kumaşa elastan adı verilen esneklik sağlayıcı iplikler ekleniyor. Böylece vücuda daha rahat uyum sağlayıp hareket kolaylığı sağlanıyor.



Tekstil sektöründeki bu başarımızın diğer sektörlerde de aynı şekilde sürmesini diliyorum.



Sağlıkla kalın.