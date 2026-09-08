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Vadeli fiyatların yakın vadeli fiyatların altında kalması, bakırın fiziki arzındaki sıkılığa işaret etti.

LME'de bakır yüzde 0,14, SHFE'de ise yüzde 0,34 değer kazandı.

Bakır ve kalay yükseldi

Dolar endeksinin yüzde 0,13 gerilemesi de baz metal fiyatlarını destekledi.

LME alüminyum stokları 36 yılın en düşük seviyesine yakın seyrederken, piyasadaki arz açığının devam etmesi bekleniyor.

Alüminyum piyasası, fiziki stokların azalması, Çin'de mevsimsel talebin güçlenmesi ve arz büyümesinin sınırlı kalmasından destek buldu.

Stoklar 36 yılın en düşük seviyesine yakın

Londra Metal Borsası'nda (LME) alüminyum yüzde 0,3 artışla ton başına 3.293,5 dolara yükselirken, işlemler sırasında 3.306,50 dolarla üç haftanın zirvesini gördü.

Alüminyum fiyatları, Çin'de mevsimsel talebin iyileşmesi, fiziki stokların azalması ve arz artışının sınırlı kalmasıyla üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

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