Alüminyum fiyatları, Çin'de mevsimsel talebin iyileşmesi, fiziki stokların azalması ve arz artışının sınırlı kalmasıyla üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.
Londra Metal Borsası'nda (LME) alüminyum yüzde 0,3 artışla ton başına 3.293,5 dolara yükselirken, işlemler sırasında 3.306,50 dolarla üç haftanın zirvesini gördü.
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) alüminyum kontratı yüzde 1,08 değer kazanarak ton başına 24.320 yuana çıktı.
Stoklar 36 yılın en düşük seviyesine yakın
Alüminyum piyasası, fiziki stokların azalması, Çin'de mevsimsel talebin güçlenmesi ve arz büyümesinin sınırlı kalmasından destek buldu.
LME alüminyum stokları 36 yılın en düşük seviyesine yakın seyrederken, piyasadaki arz açığının devam etmesi bekleniyor.
Dolar endeksinin yüzde 0,13 gerilemesi de baz metal fiyatlarını destekledi.
ABD Merkez Bankası'nın eylül ayında faiz artıracağına yönelik beklenti yüzde 62'ye geriledi.
Bakır ve kalay yükseldi
LME'de bakır yüzde 0,14, SHFE'de ise yüzde 0,34 değer kazandı.
Vadeli fiyatların yakın vadeli fiyatların altında kalması, bakırın fiziki arzındaki sıkılığa işaret etti.
LME'de çinko yüzde 0,36 yükselirken, SHFE'de yüzde 0,04 geriledi.