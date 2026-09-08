Meslek hayatıma başladığım 1970’li yıllardan bugüne çimento üretim teknolojisi, kalite kontrolü ve ürün çeşitleri çok gelişti. Bunun yanında Portland çimentosunun temel kimyası büyük ölçüde aynı kaldı. Son yıllarda ise çevre sorunları ve küresel ısınmanın yarattığı baskıdan dolayı verimliliği artırmak ve çevresel etkileri azaltmak için yeni teknolojiler araştırılıyor ve kullanılıyor. Bu teknolojileri çok önemsiyorum çünkü enerji-hammadde tasarrufu sağlamalarının ve karbon salımını azaltmalarının yanında, daha uzun ömürlü yapılar yapılmasına da imkân verebilirler.



İlki, LC3 (Limestone Calcined Clay Cement) olarak adlandırılan kalker ve kalsine kil esaslı çimento. Buradaki amaç, yüksek sıcaklıkta üretilen klinkerin önemli bir bölümünü kalsine kil ve kalkerle değiştirmek. Bu yöntemle klasik Portland çimentosuna göre karbon salımını yüzde 40’a kadar azaltmak mümkün. Klinker yaklaşık 1450 derecede üretilirken, kilin kalsinasyonu yaklaşık 800 derecede yapılabiliyor; bu da enerji tüketimini önemli ölçüde azaltıyor. Teknoloji bugün Hindistan, Kolombiya, Gana ve bazı Avrupa ülkelerinde ticari olarak kullanılıyor; Türkiye’de de 2026 yılında LC3 adıyla ilk kalsine kil çimentosu üretildi ve belgelendirildi.



İkinci gelişme, yıkılmış yapılardaki betonun yeniden çimento üretiminde kullanılması. Cambridge Üniversitesi’nin 2024’te yayımlanan çalışmasında, eski betondan ayrıştırılan çimento hamuru çelik geri dönüşümünde kullanılan elektrik ark ocaklarında işlem görüyor ve yeniden çimento üretiminde kullanılabilecek bir malzemeye dönüşüyor.



Yöntem ekonomik biçimde büyük ölçeğe taşınabilirse, yıkılan binalardan çıkan beton başka bir binanın çimentosunun hammaddesi olabilir. Böylece inşaat atıkları değerlendirilmiş ve yeni çimento üretiminden kaynaklanan karbon salımı azaltılmış olur.



Üçüncü gelişme kendi kendini onaran beton. Bu teknoloji farklı yöntemlerle geliştiriliyor. Bazı uygulamalarda betonun içine uyku halinde bakteriler ve bunların besinleri yerleştiriliyor. Betonda ince bir çatlak oluşup içeri su girdiğinde bakteriler aktifleşiyor ve kalsiyum karbonat oluşmasını sağlayarak çatlağın içinin dolmasına yardımcı oluyor. Başka uygulamalarda ise çatlak oluştuğunda devreye giren özel kapsüller veya kimyasal maddeler kullanılıyor.



Betonarme yapılardaki küçük çatlaklardan giren su ve klorür, beton içindeki çeliğin korozyona uğramasının önemli nedenlerindendir. Bu çatlakların kendiliğinden kapanması, çeliğin korunmasına ve yapının dayanıklılığını uzun yıllar korumasına katkı sağlayabilir. Özellikle köprüler, tüneller, deniz yapıları ve bakımın zor veya pahalı olduğu yapılarda bunun ekonomik değeri büyük olabilir.



Çimento ve beton üretiminde daha az karbonla ve daha az atıkla, daha uzun ömürlü yapılar inşa etmek için umut veren gelişmeler var. Sonuçlar ekonomik olarak makul seviyelerde oluşursa, dünya ve ülkemiz kazançlı çıkacaktır.